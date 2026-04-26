Belgrano cayó ante Gimnasia en Alberdi y dejó pasar la chance de sellar su pase a octavos

El Lobo ganó 1-0 este domingo en el Julio César Villagra, por la fecha 16 del Torneo Apertura, con un gol de Nicolás Barros Schelotto. Belgrano, que jugó más de una hora con diez por la expulsión de Federico Ricca, no pudo asegurar su pase a octavos y llegará a la última fecha con todo por definirse.

Gimnasia le ganó 1-0 a Belgrano este domingo en Alberdi, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura, y se llevó un triunfo clave en la pelea por la clasificación. Para el Pirata, en cambio, la derrota significó dejar pasar la chance de sellar su lugar en la próxima instancia.

El partido tuvo una incidencia fuerte desde temprano. A los 25 minutos del primer tiempo, Federico Ricca fue expulsado por juego brusco grave, y desde ahí Belgrano quedó condicionado. Antes, además, a Gimnasia le habían anulado un gol de Marcelo Torres tras intervención del VAR. La visita terminó encontrando la diferencia a los 41 de la primera parte, cuando Nicolás Barros Schelotto marcó el único tanto de la tarde.

En el desarrollo general, el equipo platense aprovechó mejor el contexto del partido y manejó con más claridad el tramo decisivo. Belgrano intentó reaccionar pese a la inferioridad numérica, pero no tuvo peso suficiente para torcer la historia y terminó dejando una imagen de frustración ante su gente.

Con este resultado, Belgrano y Gimnasia quedaron con 23 puntos y deberán buscar el pasaje a octavos en la última fecha. El triunfo dejó al Lobo mejor perfilado para llegar con chances concretas a la definición, mientras que el Pirata quedó obligado a responder en el cierre de la fase regular.

En la última jornada, Belgrano será local ante Sarmiento, mientras que Gimnasia recibirá a Argentinos Juniors. La programación todavía no estaba confirmada.