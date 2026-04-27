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San Antonio de Arredondo celebrará el Día del Trabajador con una fiesta comunitaria en Plaza René Favaloro

La propuesta se realizará el viernes 1° de mayo de 12.30 a 17.30 sobre Avenida Los Sauces, con food trucks, gastronomía tradicional, feria de emprendedores, juegos y música en vivo.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo invitó a vecinos y vecinas a participar de la Fiesta de la Comunidad Trabajadora, una propuesta organizada en el marco del Día del Trabajador para poner en valor el trabajo, la producción local y el esfuerzo cotidiano que sostiene a la comunidad.

La actividad se desarrollará el viernes 1° de mayo de 12.30 a 17.30 en la Plaza René Favaloro, ubicada sobre Avenida Los Sauces.

Según se informó, la jornada contará con propuestas para toda la familia, entre ellas food trucks, gastronomía tradicional, feria de emprendedores y artesanos, juegos, escenario abierto y música en vivo.

Desde el municipio señalaron que el encuentro buscará generar un espacio para compartir, fortalecer los vínculos comunitarios y celebrar de manera colectiva una fecha vinculada al mundo del trabajo.

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