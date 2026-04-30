Tanti pierde la extensión del Banco de Córdoba, pero mantendrá un cajero automático con apoyo del municipio

La Municipalidad informó que la entidad bancaria cerrará su extensión de mostrador en la localidad como parte de un proceso de reestructuración. Tras gestiones oficiales, se confirmó la permanencia de un cajero automático frente al edificio municipal y asistencia para su uso en días hábiles.

La Municipalidad de Tanti informó que el Banco de Córdoba dispuso el cierre de la extensión de mostrador que funcionaba en la localidad, en el marco de un proceso de reestructuración que la entidad lleva adelante en distintos puntos de la provincia.

Según se indicó, la medida no alcanza solo a Tanti, sino que forma parte de una política institucional más amplia que también afectó a otras localidades, incluso de mayor densidad poblacional. En ese contexto, desde el municipio remarcaron que en el departamento Punilla también se reducirá la presencia física del banco en diferentes ciudades y comunas.

Desde el gobierno local señalaron que la decisión impacta de manera directa en vecinos y vecinas, en particular en adultos mayores, trabajadores y comerciantes que dependen del acceso cercano a servicios bancarios.

No obstante, la Municipalidad informó que realizó gestiones ante las autoridades del banco y logró garantizar la permanencia de un cajero automático, que será instalado frente al edificio municipal, en el mismo espacio donde funcionaba la extensión.

Además, se indicó que el municipio asumirá un esfuerzo económico y operativo para sostener su funcionamiento. En ese marco, habrá personal municipal disponible en días hábiles y en horario administrativo para asistir a quienes necesiten ayuda en el uso de la terminal.

Desde la gestión local señalaron que continuarán las gestiones para sostener y recuperar servicios considerados esenciales para la comunidad, frente a una decisión que atribuyeron al proceso de reorganización definido por la entidad bancaria.