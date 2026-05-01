Dante Rossi abrió la interna radical y rechazó un acuerdo con La Libertad Avanza en Córdoba: “Tenemos que hacer alianzas con quienes tengamos coincidencias”

El legislador provincial Dante Rossi cuestionó a la conducción de la UCR cordobesa, reclamó elecciones internas para definir autoridades y candidaturas, rechazó una eventual alianza con La Libertad Avanza y confirmó que trabaja para competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba en 2027. En la entrevista también destacó la incorporación de Rodrigo Serna a sus equipos técnicos y volvió a cargar contra la situación del PAMI Córdoba.

El legislador provincial Dante Rossi volvió a marcar diferencias con la conducción de la Unión Cívica Radical de Córdoba, cuestionó la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza y ratificó su intención de disputar la candidatura a intendente de la ciudad de Córdoba en 2027.

En una entrevista con VillaNos Radio, sostuvo que el partido atraviesa una situación “delicada”, reclamó elecciones internas para definir autoridades y candidaturas, defendió la autonomía radical y advirtió que una alianza con el espacio libertario llevaría a “choques en el mismo gobierno”.

En ese marco, también confirmó la incorporación del carlospacense Rodrigo Serna a sus equipos técnicos de turismo y, sobre el final, volvió a poner el foco en la crisis del PAMI Córdoba, tema por el que impulsó en la Legislatura un pedido de renuncia para el titular del organismo.

“La situación interna es delicada”

Rossi ubicó el primer eje de su planteo en la vida interna del radicalismo provincial. “La situación interna es delicada”, afirmó, y explicó que el mandato de la actual conducción vence el 1 de septiembre, por lo que debe abrirse un proceso de renovación de autoridades.

Su cuestionamiento fue directo hacia la conducción partidaria. Aseguró que “esta conducción cerró el diálogo” y reforzó esa crítica al señalar que “no hay más escenarios de debate”.

En ese contexto, indicó que su sector impulsa la candidatura de Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero, para la presidencia del partido. Según planteó, el objetivo es recuperar una dinámica más abierta dentro de la UCR, con un partido “horizontal”, donde cada dirigente pueda expresar opiniones sobre la marcha de la provincia y sobre el posicionamiento partidario frente al escenario político cordobés.

Un radicalismo con “autonomía”

Para Rossi, el problema no es solo orgánico, sino también político. A su entender, la UCR se debilita cada vez que transmite la idea de que no puede competir por sí misma. “Cada vez que nos preguntan, decimos ‘no podemos, solos no podemos’”, sostuvo. Y resumió esa crítica con una frase tajante: “Obviamente nos devaluamos nosotros mismos”.

Desde esa lectura, propuso otro camino: demostrar “potencia electoral”, mostrar que el radicalismo tiene “candidatos” y “hombres y mujeres para gobernar Córdoba”, y asumir que está en condiciones de hacerse cargo del poder provincial.

A lo largo de la entrevista insistió con una demanda puntual: que la conducción habilite una definición democrática dentro del partido. “Lo único que pido es que pongan una urna y que votemos quién es el candidato”, reclamó. Y luego acotó ese planteo al terreno interno de la UCR: “En mi partido lo único que pido es que pongan una urna y que votemos quién va a ser el candidato que represente el radicalismo”.

Su proyecto para la ciudad de Córdoba

Consultado por su futuro político, Rossi confirmó que ya trabaja con la mira puesta en la intendencia de la ciudad de Córdoba. “Sí, estoy trabajando fuerte”, respondió cuando le preguntaron si piensa competir en 2027.

También describió la dinámica que viene desarrollando en la capital provincial. Contó que están “toda la semana recorriendo distintos barrios”, y mencionó incluso una actividad concreta, un locro por el Día del Trabajador en el centro vecinal Hipólito Yrigoyen, como parte de esa construcción territorial.

Al proyectar el escenario electoral, dijo verlo “complicado, en todos los sentidos”. En su análisis, el gobierno nacional podrá exhibir algunos indicadores macroeconómicos, pero sigue fallando en aspectos que impactan de manera directa sobre la vida cotidiana. En ese sentido, señaló que, “si bien hay logros, como puede ser la baja de la inflación, el déficit cero, la tranquilidad cambiaria, no acierta en la generación de empleo, en que se movilice la economía”.

También vinculó ese cuadro con la situación de Córdoba. Recordó que “la provincia hace ocho meses que tiene caída de recaudación” y extendió la crítica a la capital: “En la ciudad de Córdoba, el mismo intendente, cuando le preguntaron qué nota le ponía a la gestión, dijo que un 4”.

Rodrigo Serna y el “salto de calidad” en turismo

Dentro de ese armado, Rossi confirmó la incorporación del carlospacense Rodrigo Serna a sus equipos técnicos en el área de turismo. Lo definió como un aporte “muy valioso” y sostuvo que la ciudad de Córdoba necesita mejorar en ese plano.

“Córdoba necesita dar un salto de calidad en materia turística”, afirmó. A partir de ahí, explicó por qué considera importante sumar a Serna: “Rodrigo ha sido secretario de Turismo de la ciudad turística más importante de la provincia de Córdoba”.

Por eso concluyó que su llegada a los equipos técnicos “le suma un valor incalculable” al proyecto que encabeza en la capital provincial.

Por qué rechaza un acuerdo con La Libertad Avanza

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista estuvo dedicado a la posibilidad de una alianza entre la UCR y La Libertad Avanza. Rossi se mostró abiertamente en contra de ese escenario. “Yo soy muy crítico de la posibilidad de hacer alianzas con La Libertad Avanza”, planteó.

Aclaró, sin embargo, que esa posición no implica conformarse con la continuidad del peronismo en la provincia. “Después de 28 años de gestión, sería muy importante que soplen vientos nuevos en Córdoba”, sostuvo. Pero enseguida marcó la condición que, para él, debería ordenar cualquier estrategia opositora: “Nosotros tenemos que hacer alianzas con partidos con los cuales tengamos coincidencias”.

Desde esa base, desplegó una serie de objeciones programáticas. Advirtió que una eventual coalición con los libertarios dejaría conflictos planteados desde el primer día. “Si nosotros integramos una alianza con La Libertad Avanza y llegamos al gobierno, tendríamos choques en el mismo gobierno”, alertó.

Luego desarrolló por qué cree que ese acuerdo sería inviable. Mencionó posibles diferencias sobre la aplicación de la “motosierra” en el Estado provincial, el congelamiento salarial, la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación, el ajuste sobre jubilados cordobeses y la deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia.

Su conclusión fue que el radicalismo debería enfocarse en ganar “con propuestas, con ideas” y no quedar atrapado en una alianza que, a su juicio, nacería con choques internos inevitables.

Una conducción que ofrece alianzas sin resolver la estrategia interna

Rossi también apuntó contra la forma en que la actual conducción radical viene manejando la discusión sobre alianzas. Señaló que el presidente del partido, Marcos Ferrer, les ofrece a La Libertad Avanza y a Luis Juez (Frente Cívico) una interna para definir un eventual candidato a gobernador, sin que antes la UCR haya resuelto su propia estrategia.

“Si vos en tu misma casa no resolvés cuál es la estrategia electoral y cuáles son las alianzas, termina siendo una opinión personal pero no de todo el partido”, resumió.

La crisis del PAMI Córdoba

Aunque buena parte de la entrevista giró sobre la interna radical y la proyección hacia 2027, el disparador inicial fue la situación del PAMI Córdoba, tema por el que Rossi presentó un pedido de renuncia contra el titular del organismo, Eduardo Frayre.

En ese tramo describió un panorama de fuerte deterioro en la atención a jubilados. Habló de “cuatro meses para tener un turno”, mencionó “una persona quebrada tres días que no la podían atender” y denunció que a los médicos “se le quiere pagar el equivalente a un litro de nafta por atender a un jubilado por mes”.

También apuntó directamente al titular del organismo por su falta de respuestas públicas. Aseguró que “no da ningún tipo de respuesta, no habla, se esconde, no atiende ni siquiera a los periodistas”, y afirmó que ese cuadro justificó el pedido de renuncia que impulsó en la Legislatura.

Según explicó, “en la última sesión salió un pedido de todo el cuerpo para que se vaya el titular del PAMI Córdoba”. Y aunque aclaró que “no se fue”, indicó que la acumulación de reclamos empezó a mover algunas piezas. “Algunas cosas empezaron a cambiar”, afirmó, y expresó su expectativa de que se regularicen los pagos a farmacias y hospitales y que mejore la atención. Sin embargo, mantuvo su posición sobre el funcionario: “Por decoro tendría que renunciar”.

De ese modo, la entrevista dejó expuestos tres ejes que Rossi busca instalar en esta etapa: una interna radical abierta y competitiva, una estrategia autónoma frente a La Libertad Avanza y una construcción política que, desde la ciudad de Córdoba, apunta a disputar el escenario de 2027.