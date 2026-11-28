El conjunto brasileño se impuso 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo y conquistó por cuarta vez el máximo certamen continental. El Pincha tuvo oportunidades para empatar, pero no pudo superar la resistencia del arquero Carlos Miguel. Palmeiras enfrentará a Boca en la Recopa Sudamericana.

Estudiantes de La Plata no pudo coronar su gran campaña internacional con un título. El equipo dirigido por Alexander Medina perdió 1-0 ante Palmeiras este sábado, en el estadio Centenario de Montevideo, y se quedó a las puertas de conquistar su quinta Copa Libertadores.

El paraguayo Ramón Sosa, de recordado paso por Gimnasia de La Plata y Talleres de Córdoba, convirtió el único gol de una final intensa, disputada y con escasas diferencias entre ambos equipos.

El conjunto brasileño, conducido por el portugués Abel Ferreira, consiguió así su cuarta consagración en el máximo certamen continental y se tomó revancha de la final perdida frente a Flamengo en 2025.

Una final cerrada y con pocas oportunidades

Estudiantes planteó desde el comienzo un partido de mucha concentración defensiva, con cinco futbolistas en la última línea y la intención de reducir los espacios para los atacantes brasileños.

Palmeiras asumió la iniciativa y tuvo mayor posesión de la pelota, aunque encontró dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras frente al arco de Fernando Muslera.

El Pincha también mostró sus argumentos. A los nueve minutos, Guido Carrillo conectó de cabeza un tiro de esquina y estuvo cerca de abrir el marcador.

La intensidad de los cruces, las reiteradas infracciones y las interrupciones condicionaron el desarrollo de una primera mitad en la que ninguno de los dos equipos consiguió establecer una superioridad contundente.

La situación más peligrosa para Estudiantes llegó sobre el cierre de esa etapa. Lucas Evangelista desbordó por izquierda y envió un centro que Marcos Rojo, en su intento por despejar, terminó desviando contra uno de los postes de su propio arco.

El conjunto argentino superó ese sobresalto y llegó al descanso con el marcador en blanco.

Ramón Sosa encontró la diferencia

Abel Ferreira modificó su equipo para el segundo tiempo con el ingreso de Arthur Gabriel en reemplazo del uruguayo Joaquín Piquerez. La variante resultó decisiva.

A los 7 minutos del complemento, Arthur generó una acción por izquierda y envió un centro que el colombiano Jhon Arias prolongó de cabeza hacia el sector central del área.

Allí apareció Ramón Sosa, quien anticipó a Santiago Núñez y definió de zurda, sin darle posibilidades a Muslera.

El atacante paraguayo, cuya inclusión entre los titulares había sido una de las apuestas del entrenador brasileño, terminó convirtiéndose en el protagonista de la consagración.

El gol obligó a Estudiantes a cambiar el planteo. Medina recurrió al banco de suplentes y adelantó las líneas de un equipo que, desde entonces, comenzó a jugar buena parte del encuentro en campo rival.

La respuesta estuvo cerca de llegar rápidamente. Carrillo ensayó una espectacular chilena dentro del área, pero Carlos Miguel reaccionó a tiempo y evitó el empate.

Estudiantes buscó hasta el último minuto

Con los ingresos de Edwuin Cetré, Eric Meza y Tomás Palacios, el Pincha ganó presencia ofensiva y comenzó a exigir cada vez más a Palmeiras.

El conjunto brasileño retrocedió para defender la ventaja, mientras Estudiantes encontró en el juego aéreo una de sus principales herramientas para buscar la igualdad.

Cetré tuvo una oportunidad importante con un cabezazo que volvió a encontrar una excelente respuesta de Carlos Miguel, quien terminó siendo una de las figuras de la final.

Santiago Núñez también estuvo cerca de convertir por esa vía, mientras que Tomás Palacios protagonizó una de las últimas ocasiones con un remate que salió apenas desviado.

Estudiantes mantuvo la presión hasta el cierre, pero Palmeiras consiguió sostener la diferencia y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decretó el final del encuentro.

Una gran campaña que terminó en Montevideo

La derrota no desmerece el recorrido de Estudiantes en una Libertadores en la que volvió a recuperar su protagonismo continental.

El equipo platense eliminó a Universidad Católica de Chile en octavos de final, a Corinthians en cuartos y al entonces campeón vigente, Flamengo, en semifinales.

La clasificación en el estadio Maracaná, donde Fernando Muslera contuvo tres remates en la definición por penales, había sido el punto más alto de una campaña que despertó la ilusión de volver a conquistar América después de 17 años.

Estudiantes disputó su sexta final de Copa Libertadores y permanece con cuatro títulos, obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009.

La definición en Montevideo también tuvo un fuerte componente histórico: en ese mismo estadio, el Pincha había derrotado 2-0 a Palmeiras en el partido desempate de la final de 1968 para conseguir su primera corona continental.

Esta vez, casi seis décadas después, el festejo quedó del lado brasileño.

Palmeiras alcanzó a Estudiantes, River y Flamengo

Con la consagración de este sábado, Palmeiras sumó su cuarta Copa Libertadores, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021.

El club paulista alcanzó la línea de Estudiantes, River y Flamengo en el historial de campeones, solamente por detrás de Independiente, con siete títulos; Boca, con seis, y Peñarol, con cinco.

También representó la tercera Libertadores para Abel Ferreira al frente del conjunto brasileño.

El resultado profundizó el predominio de Brasil en el fútbol sudamericano. Los clubes de ese país acumulan ocho consagraciones consecutivas desde 2019 y, por primera vez, superaron a los argentinos en el historial general de la competencia, con 26 títulos contra 25.

El último campeón argentino continúa siendo River, que levantó la Copa en 2018 tras vencer a Boca en la recordada final disputada en Madrid.

Lo que viene: Palmeiras será rival de Boca en la Recopa

La conquista de la Libertadores le otorgó a Palmeiras la clasificación a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, al Mundial de Clubes 2029 y a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Su primer desafío internacional como campeón sudamericano será frente al Toluca de México, el miércoles 9 de diciembre, en Doha, Qatar, por el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental.

Además, el conjunto brasileño enfrentará a Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, en la Recopa Sudamericana 2027.

De acuerdo con el calendario aprobado por la Conmebol, el encuentro de ida se disputará el 17 de febrero y la revancha, el 24 del mismo mes, con horarios todavía por confirmar.