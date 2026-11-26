La Defensoría del Pueblo y su titular, Víctor Hugo Curvino, difundieron una advertencia a través de las redes sociales. Piden desestimar las llamadas y mensajes sospechosos y denunciar cualquier intento de estafa ante la Justicia.

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz alertó a la comunidad sobre intentos de estafas virtuales en los que se utiliza la imagen de su titular, Víctor Curvino.

La advertencia fue difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo y también compartida por el propio defensor del Pueblo en sus cuentas personales.

Ante esta situación, desde la institución recomendaron desestimar cualquier llamada o mensaje sospechoso y denunciar estos hechos ante la Fiscalía.

También solicitaron a quienes reciban este tipo de comunicaciones que, ante cualquier duda, se acerquen personalmente a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en avenida San Martín 555.

En este contexto, se recomienda no proporcionar datos personales o bancarios, no compartir códigos de verificación, evitar ingresar a enlaces enviados por desconocidos y no realizar transferencias de dinero sin verificar previamente la autenticidad de la comunicación.