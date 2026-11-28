El argentino superó la primera tanda clasificatoria, pero quedó eliminado en la Q2, a apenas 91 milésimas de Pierre Gasly. George Russell consiguió la pole y Mercedes monopolizó la primera fila. El Gran Premio se correrá este domingo desde las 13, con un mínimo de dos paradas en boxes.

Una semana después de su gran actuación en Las Vegas, Franco Colapinto volvió a encontrarse con las limitaciones de su Alpine. El piloto argentino terminó 14° en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito internacional de Lusail, donde George Russell consiguió la pole position y encabezó el dominio de Mercedes.

Colapinto logró superar la primera instancia clasificatoria, pero no tuvo el ritmo necesario para meterse entre los diez mejores. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco pudo avanzar a la Q3 y largará desde el duodécimo puesto.

El panorama anticipa una carrera exigente para la escudería francesa, aunque la degradación de los neumáticos y la obligación de realizar al menos dos paradas en boxes podrían abrir oportunidades para recuperar posiciones.

Colapinto superó el primer corte con lo justo

Las dificultades del argentino comenzaron a manifestarse desde los entrenamientos del viernes, cuando terminó 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda.

Este sábado, antes de la clasificación, quedó 16° en la tercera sesión de entrenamientos, sin encontrar las mejoras que esperaba en la puesta a punto del monoplaza.

En la Q1, Colapinto registró un tiempo de 1:24.274, suficiente para quedarse con el último lugar disponible para avanzar a la siguiente instancia. Apenas 96 milésimas lo separaron del español Carlos Sainz, quien encabezó el grupo de los seis eliminados.

El argentino consiguió mejorar considerablemente su registro en la Q2. Con una vuelta de 1:23.659, redujo en más de seis décimas su tiempo anterior, aunque el avance no fue suficiente para disputar un lugar en la Q3.

Quedó a solo cinco milésimas del brasileño Gabriel Bortoleto y a 91 de Gasly, que marcó 1:23.568. La última plaza para ingresar a la definición de la pole quedó en manos de Liam Lawson, con un registro de 1:23.127.

Colapinto compartirá la séptima fila de la grilla con Bortoleto y tendrá por delante el desafío de recuperar al menos cuatro posiciones para ingresar en la zona de puntos.

«No va el auto, está costando»

El contraste entre Las Vegas y Qatar fue evidente para Alpine. Las largas rectas, las curvas lentas y las bajas temperaturas del circuito estadounidense habían favorecido las prestaciones del A526, mientras que las sucesiones de curvas rápidas de Lusail dejaron expuestas algunas de sus principales debilidades.

Colapinto reconoció que los cambios realizados durante los entrenamientos y la clasificación no permitieron encontrar una solución a la falta de adherencia.

«Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas», explicó el argentino en diálogo con ESPN, al describir las dificultades para conseguir un comportamiento estable del monoplaza.

En el informe oficial de Alpine, el piloto también señaló que el circuito exige mucha confianza en las respuestas del auto durante los cambios de dirección, algo que no consiguió durante este fin de semana.

Gasly coincidió en el diagnóstico y reconoció que el equipo probó diferentes configuraciones sin encontrar el salto de rendimiento necesario para acercarse a los diez primeros.

Por su parte, Steve Nielsen, director general de Alpine, admitió que las características de Lusail exponen las debilidades del monoplaza y destacó la similitud de los problemas reportados por ambos pilotos.

La escudería también detectó una elevada degradación de los neumáticos durante las simulaciones de carrera, una dificultad que comparte con otros equipos y que podría convertirse en un factor determinante este domingo.

Russell encabezó el dominio de Mercedes

En la pelea por la pole position, Mercedes confirmó la superioridad que había mostrado durante los entrenamientos, en los que Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón mundial, lideró las tres sesiones.

Sin embargo, el mejor registro de la clasificación quedó en manos de George Russell.

El británico marcó 1:21.695 en su primer intento de la Q3 y ninguno de sus rivales consiguió mejorar ese tiempo en las vueltas decisivas.

Antonelli terminó segundo, a 128 milésimas, y completó una primera fila exclusivamente integrada por los pilotos de Mercedes.

McLaren se quedó con la segunda fila, con Lando Norris tercero y Oscar Piastri cuarto, mientras que Red Bull ocupará la tercera, con la particularidad de que Isack Hadjar consiguió superar a Max Verstappen.

El neerlandés, ganador de la última carrera en Las Vegas y vencedor de las tres ediciones anteriores del Gran Premio de Qatar, deberá largar desde el sexto puesto.

Ferrari quedó relegada respecto de los equipos de punta. Charles Leclerc terminó séptimo y Lewis Hamilton, noveno, separados por el Racing Bulls de Arvid Lindblad.

Precisamente, Racing Bulls fue una de las escuderías destacadas de la clasificación en la zona media, al conseguir que sus dos pilotos ingresaran en la Q3.

Dos paradas obligatorias y una carrera abierta

Una de las particularidades del Gran Premio de Qatar será la restricción impuesta sobre el uso de los neumáticos.

Debido a las elevadas cargas laterales que genera el circuito de Lusail, Pirelli y la FIA establecieron un máximo de 27 vueltas de utilización por cada juego de neumáticos.

Como la competencia se disputará sobre 57 vueltas, todos los pilotos deberán realizar al menos dos paradas en boxes.

La medida busca preservar la integridad de los neumáticos, pero también introduce una variable estratégica que podría modificar considerablemente el desarrollo de la carrera.

La elección de los compuestos, el momento de ingresar a boxes, el tráfico y la capacidad para administrar la degradación tendrán una incidencia importante en el resultado.

Desde Alpine incluso contemplan la posibilidad de que algunos pilotos necesiten realizar tres paradas o más, dependiendo del comportamiento de sus neumáticos.

Para Colapinto, que partirá fuera de los diez primeros, aprovechar esas alternativas será fundamental para intentar compensar la falta de velocidad del monoplaza.

El argentino llega a esta penúltima fecha del calendario con 35 puntos y en el duodécimo puesto del campeonato de pilotos, a solo tres unidades de Arvid Lindblad.

Alpine, por su parte, ocupa la sexta posición entre los constructores, con 87 puntos, a 27 de Racing Bulls.

La grilla de largada del GP de Qatar

La sanción de tres posiciones a Rafael Cámara por obstaculizar a Gabriel Bortoleto durante la Q2 modificó el orden definitivo de largada.

1. George Russell 2. Kimi Antonelli 5. Isack Hadjar 6. Max Verstappen 7. Charles Leclerc 8. Arvid Lindblad 9. Lewis Hamilton 10. Liam Lawson 11. Oliver Bearman 12. Pierre Gasly 13. Gabriel Bortoleto 14. Franco Colapinto 15. Nico Hülkenberg 16. Carlos Sainz 17. Alexander Albon 18. Rafael Cámara 19. Fernando Alonso 20. Lance Stroll 21. Valtteri Bottas 22. Sergio Pérez

El mexicano Pérez también arrastra una penalización de cinco posiciones por su incidente con Cámara en Las Vegas, aunque la sanción no modifica su ubicación debido a que terminó último en la clasificación.

El mexicano Pérez también arrastra una penalización de cinco posiciones por su incidente con Cámara en Las Vegas, aunque la sanción no modifica su ubicación, debido a que terminó último en la clasificación.

A qué hora corre Colapinto y dónde ver el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13 de Argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.

La competencia tendrá una extensión de 57 vueltas al circuito internacional de Lusail, de 5,419 kilómetros de longitud.

Será la penúltima presentación de la Fórmula 1 en 2026, antes del cierre de la temporada con el Gran Premio de Abu Dabi, previsto para el domingo 6 de diciembre.

Después del sexto puesto conseguido en Las Vegas, Colapinto afrontará un escenario mucho menos favorable, en el que la administración de los neumáticos y las decisiones estratégicas de Alpine serán claves para intentar volver a sumar puntos.