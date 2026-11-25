El equipo de Diego Flores confirmó que jugará en el Monumental Presidente Perón por los cuartos de final del Clausura. El encuentro está previsto para el sábado a las 22, con público exclusivamente local. Las lesiones de Luna y Lázaro preocupan al entrenador, mientras River recupera a Montiel.

Instituto y River Plate se preparan para uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con una definición que tendrá como escenario el Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. Después de varios días de incertidumbre, la dirigencia albirroja confirmó que mantendrá su localía y descartó la posibilidad de trasladar el encuentro al estadio Mario Alberto Kempes.

El partido está previsto para el sábado 28 de noviembre, a las 22, según la información difundida desde el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), aunque todavía resta la oficialización de la programación por parte de la Liga Profesional.

La decisión de jugar en Alta Córdoba tiene un peso deportivo importante. Instituto terminó primero en la Zona A, con 34 puntos, y se ganó el derecho a definir esta instancia en su estadio, donde permanece invicto durante el Clausura, con seis victorias y un empate.

El conjunto dirigido por Diego Flores intentará aprovechar ese respaldo frente a un River que llega fortalecido por su clasificación, pero que todavía busca consolidar su funcionamiento bajo la conducción de Leonardo Ponzio.

La Gloria eligió su casa por encima del Kempes

La sede del encuentro había quedado bajo análisis por el estado del campo de juego del Monumental Presidente Perón, que recibió recientemente los recitales de Tan Biónica y María Becerra.

El deterioro de algunos sectores del césped abrió la posibilidad de trasladar el partido al Kempes, donde Instituto eliminó a Huracán en los octavos de final. Esa alternativa también permitía considerar la presencia de público visitante y una mayor recaudación.

Sin embargo, el club cordobés resolvió privilegiar su localía y confirmó la decisión con un mensaje en sus redes sociales: «Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre».

El entrenador Diego Flores respaldó la determinación y aseguró que confía en las condiciones del terreno de juego.

«No tengo dudas de que la cancha va a llegar en muy buenas condiciones», expresó el técnico, quien reconoció que existen algunos sectores afectados, pero sostuvo que no presentan desniveles que impidan disputar el encuentro.

De esta manera, el partido se jugará únicamente con público de Instituto, sin entradas para los simpatizantes de River.

Instituto espera por Luna y Lázaro, pero pierde a Cerato

La clasificación frente a Huracán dejó sensaciones contrapuestas en la Gloria. El equipo consiguió una victoria por 2-1, con goles de Alex Luna y Facundo Suárez, después de un arranque contundente, pero terminó sufriendo para sostener la ventaja.

Además, el encuentro dejó tres problemas para Flores.

Giuliano Cerato no podrá jugar frente a River porque fue expulsado por doble amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Las otras dos preocupaciones son Jeremías Lázaro y Alex Luna, quienes abandonaron el partido contra Huracán durante el primer tiempo por molestias musculares.

Lázaro, protagonista de la jugada del segundo gol ante el Globo, sufrió un problema en el aductor, mientras que Luna, autor del tanto que abrió el marcador, también debió pedir el cambio.

Ambos futbolistas se realizaron estudios médicos y el cuerpo técnico trabaja para intentar recuperarlos antes del fin de semana.

«Van a ir de menor a mayor en la semana», explicó Flores, quien prefirió no adelantar los resultados de las evaluaciones.

En contrapartida, Matías Gallardo volvió a entrenarse junto al plantel y aparece como una alternativa para el armado del equipo.

Las condiciones físicas de Luna y Lázaro serán determinantes para definir una formación que todavía no tiene confirmación.

River recupera a Montiel y tiene dos dudas importantes

Del otro lado, River llega después de superar 3-1 a Lanús en el Monumental, con un doblete de Thiago Almada y otro gol de Tobías Andrada.

El conjunto de Leonardo Ponzio consiguió remontar un momento complicado del partido y avanzó a cuartos con una actuación que dejó buenas respuestas ofensivas.

Para visitar Córdoba, el entrenador contará nuevamente con Gonzalo Montiel, quien cumplió la suspensión que arrastraba desde el Superclásico frente a Boca y está disponible para recuperar su lugar en el lateral derecho.

Sin embargo, River también tiene dos futbolistas en evaluación.

Marcos Acuña terminó el encuentro ante Lanús con una molestia muscular en el aductor izquierdo, mientras que Lucas Beltrán sufrió una lesión en el tobillo derecho.

Si Acuña no llega en condiciones, Francisco Ortega aparece como alternativa en la defensa. En ataque, Sebastián Driussi podría reemplazar a Beltrán.

La intención inicial de Ponzio es conservar la estructura que utilizó frente a Lanús y aprovechar el buen momento de Almada, una de las principales figuras del equipo.

Un antecedente reciente favorable a River

La última presentación de ambos equipos en el Monumental Presidente Perón fue el 6 de noviembre de 2024, cuando River se impuso 3-2 en un encuentro muy disputado.

Aquella noche, Instituto convirtió a través de Gregorio Rodríguez y Jonás Acevedo, mientras que Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio marcaron para el equipo visitante.

Ahora el escenario será diferente. La Gloria llega con una campaña de gran regularidad, el respaldo de su gente y la posibilidad de alcanzar las semifinales del Clausura frente a uno de los clubes de mayor convocatoria del país.

River, por su parte, necesita seguir avanzando en un torneo que representa una de sus últimas oportunidades de cerrar la temporada con un título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Un solo partido por el pase a semifinales

El encuentro se disputará a partido único. Si termina empatado después de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, habrá definición por penales.

El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Vélez e Independiente.

Mientras se aguarda la confirmación definitiva del horario, el árbitro y la televisación, Instituto también deberá comunicar los detalles de la venta de ubicaciones y el operativo de ingreso para sus hinchas.

La expectativa crece en Alta Córdoba, donde la Gloria buscará convertir su fortaleza como local en otro paso hacia la definición del Clausura.