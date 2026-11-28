El comerciante y militante de trayectoria kirchnerista se sumó a los aspirantes a gobernar la ciudad en 2027. A diferencia de otros dirigentes que buscan acuerdos por encima de las pertenencias partidarias, reivindicó su identidad peronista y apostó a un regreso de esa fuerza política al Gobierno nacional.

Mientras buena parte de la oposición de Villa Carlos Paz intenta construir acuerdos que trasciendan las identidades partidarias, Gustavo Vaccarone propone el camino inverso: disputar la Intendencia en 2027 con una candidatura explícitamente peronista y estrechamente vinculada al escenario político nacional.

“No soy vecinalista, no participo en otro tipo de alianzas que no sea una únicamente pura de peronismo”, afirmó durante una entrevista con VillaNos Radio.

Comerciante del centro desde hace 35 años y vecino de la ciudad desde hace 46, Vaccarone comenzó su militancia política a mediados de los años noventa, con un recorrido que incluyó al Frente Grande y, posteriormente, al kirchnerismo. Participó en las campañas presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Su nombre ya había sido considerado para una eventual candidatura en 2015, cuando integraba Casa Compañera, espacio del que se alejó tras el acuerdo que ese sector alcanzó con el avilesismo.

La apuesta al escenario nacional

La iniciativa de Vaccarone tiene como punto de partida una convicción política: el peronismo volverá al Gobierno nacional en 2027.

“Estoy convencido realmente que el peronismo va a recuperar, va a ganar a nivel nacional el año que viene”, aseguró.

En función de esa expectativa, considera conveniente que Villa Carlos Paz cuente con una conducción municipal capaz de articular políticas con la Nación y “aprovechar todo el viento de cola que genera el peronismo en el Gobierno nacional”.

Desde su experiencia comercial, cuestionó el impacto de las políticas económicas de Javier Milei y reivindicó los gobiernos kirchneristas.

“No voy a hablar del vecinalismo, sino a hablar de las políticas nacionales”, planteó.

Esa definición lo diferencia de otros aspirantes a la Intendencia que vienen reclamando mayor autonomía para los armados electorales municipales respecto de las disputas provinciales y nacionales.

Una candidatura todavía en construcción

Aunque su identidad política está definida, Vaccarone todavía no resolvió con qué herramienta electoral pretende competir en los comicios municipales del 27 de junio de 2027. “Estamos en construcción de un espacio”, explicó.

Consultado sobre las políticas que impulsaría desde la Intendencia, volvió a poner el acento en las condiciones económicas que podría generar un gobierno nacional peronista, sin desarrollar propuestas específicas para la gestión municipal.

Por ahora, Vaccarone incorpora un elemento diferente a la discusión electoral de Villa Carlos Paz: la intención de construir una alternativa que tenga en su pertenencia al peronismo nacional su principal razón de ser.

El desafío será encontrar una expresión electoral para esa identidad y traducirla en un proyecto de gobierno para la ciudad.