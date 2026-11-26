Después de conquistar la Copa Sudamericana, el Xeneize derrotó 2-0 al conjunto mendocino en La Bombonera, con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Gimnasia de La Plata por un lugar en las semifinales.

Boca Juniors prolongó su gran momento y consiguió este miércoles una nueva victoria para mantenerse en carrera por el Torneo Clausura 2026. Apenas cuatro días después de conquistar la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera y se clasificó a los cuartos de final.

Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles de un encuentro en el que Boca fue creciendo con el correr de los minutos y terminó imponiendo una clara superioridad, especialmente durante el segundo tiempo.

La noche tuvo además un clima especial. Los hinchas recibieron al plantel con una celebración por el título internacional conseguido el sábado ante Atlético Mineiro, mientras que Independiente Rivadavia realizó un pasillo de reconocimiento por la consagración del Xeneize en la Tabla Anual.

El equipo local necesitó algunos minutos para acomodarse. La primera oportunidad importante fue del conjunto mendocino, que exigió a Álvaro Montero después de una recuperación de Luis Sequeira en campo rival.

Sin embargo, Boca comenzó a encontrar espacios con las proyecciones de Sebastián Villa y el manejo de Paredes en el mediocampo.

A los 18 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador. Un centro de Villa impactó en el brazo de Ezequiel Bonifacio y, después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Luis Lobo Medina sancionó penal.

Paredes asumió la ejecución y convirtió con un potente remate para establecer el 1-0.

Independiente Rivadavia intentó reaccionar y tuvo una oportunidad con un cabezazo de Iván Villalba que salió desviado. Boca, por su parte, estuvo cerca de ampliar la ventaja con una buena combinación colectiva que terminó en una definición de Tomás Belmonte, contenida por el arquero Emmanuel Gómez Riga.

Antes del descanso, el conjunto de Arruabarrena sufrió la salida de Milton Delgado por un golpe en una rodilla. Su reemplazante fue Williams Alarcón, quien tampoco pudo completar el encuentro: apenas comenzado el complemento debió abandonar la cancha por una lesión muscular.

Merentiel amplió la diferencia y Boca pudo golear

El segundo tiempo comenzó con Boca decidido a resolver la clasificación.

A los 8 minutos, Paredes abrió el juego hacia la derecha para Leandro Lozano, quien llegó al fondo y envió un centro preciso. Miguel Merentiel apareció dentro del área y definió de primera para marcar el 2-0.

El delantero uruguayo volvió a convertir después de haber sido uno de los protagonistas de la final de la Copa Sudamericana y alcanzó los 67 goles con la camiseta de Boca.

Con la ventaja ampliada, el Xeneize encontró mayor libertad para manejar la pelota y atacar los espacios que dejaba su rival.

Tomás Aranda, Villa y Paredes participaron de varias asociaciones ofensivas, mientras que el ingreso de Alan Velasco le dio nuevas alternativas al equipo.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, buscó modificar el desarrollo con cambios ofensivos, pero no logró generar situaciones suficientes para poner en riesgo la clasificación.

En el tramo final, Boca acumuló oportunidades para convertir el tercero. El ingresado Adam Bareiro, que regresó a la competencia después de seis meses de inactividad, estuvo cerca de marcar con un cabezazo y también con una definición de taco.

El arquero Gómez Riga se convirtió en la principal figura del conjunto mendocino, con intervenciones decisivas ante Bareiro, Leonel Flores y el propio Paredes.

La diferencia pudo haber sido mayor, pero el 2-0 alcanzó para confirmar otro triunfo de un Boca que atraviesa su mejor momento de la temporada.

Un cierre de año con varios objetivos

La victoria permitió al equipo de Arruabarrena trasladar al torneo local el impulso de la consagración internacional.

Boca había derrotado el sábado 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla para conquistar su tercera Copa Sudamericana y cortar una espera de 18 años sin títulos internacionales.

Ahora, con el pase a cuartos del Clausura, mantiene abierta la posibilidad de sumar otra consagración antes del cierre de 2026.

Independiente Rivadavia, en cambio, se despidió del campeonato después de una temporada en la que fue protagonista de la pelea por la Tabla Anual y consiguió clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Lo que viene

Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata el domingo 29 de noviembre, desde las 20.30, en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro será dirigido por Darío Herrera, con Germán Delfino a cargo del VAR, y tendrá transmisión de TNT Sports.

El conjunto platense llega después de eliminar a Newell’s por 4-2 en tiempo suplementario, tras igualar 2-2 durante los 90 minutos.

La llave se resolverá a partido único, con alargue y eventualmente penales en caso de empate.

Boca buscará aprovechar nuevamente su localía para meterse entre los cuatro mejores del campeonato y prolongar un cierre de temporada que ya le dio una consagración continental.