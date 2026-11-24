El encuentro se realizará este viernes en el Hotel Mónaco, propiedad del empresario Christian Metrebián, uno de los nombres que suenan para disputar la intendencia local. La convocatoria tendrá como eje la capacitación en comunicación digital, pero se desarrollará en un contexto de creciente actividad política de cara a las próximas elecciones.

Villa Carlos Paz será escenario este viernes 27 de noviembre de un importante encuentro del peronismo cordobés, que reunirá a unos 200 intendentes y jefes comunales, además de concejales de la ciudad de Córdoba, con la participación del gobernador Martín Llaryora.

La convocatoria tendrá lugar en el Hotel Mónaco, propiedad del empresario Christian Metrebián, cuyo nombre aparece entre los posibles aspirantes a disputar la intendencia de Villa Carlos Paz en 2027, en un escenario político dominado por las especulaciones sobre el futuro del gobierno de Esteban Avilés.

La jornada estará dedicada a la capacitación de los equipos de comunicación de los dirigentes justicialistas, con especial atención al uso de redes sociales e inteligencia artificial. Está prevista la participación de referentes del ámbito digital que compartirán herramientas y experiencias vinculadas con las nuevas formas de comunicación política.

Más allá del contenido de las actividades, el encuentro tendrá una evidente dimensión política por la cantidad de dirigentes convocados y por el momento en que se realiza, cuando el oficialismo provincial comienza a ordenar su estrategia electoral para el próximo año.

Uno de los interrogantes centrales sigue siendo la fecha de las elecciones provinciales, que todavía no fue anunciada por Llaryora.

En Villa Carlos Paz, en cambio, el calendario está definido por la Carta Orgánica Municipal, que establece la elección de intendente y concejales para el último domingo de junio del año correspondiente. En 2027, los comicios serán el domingo 27 de junio.

La coincidencia entre la convocatoria del PJ provincial y el escenario político local le otorga una relevancia particular a la reunión, especialmente por su realización en un establecimiento vinculado a Metrebián, quien viene siendo insistentemente mencionado entre los dirigentes con aspiraciones de competir por el Palacio 16 de Julio.

Así, una jornada presentada principalmente como espacio de formación para equipos de comunicación reunirá en Villa Carlos Paz a buena parte de la dirigencia territorial del oficialismo cordobés, en plena preparación de un año electoral que tendrá definiciones tanto provinciales como municipales.