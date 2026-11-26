El Ministerio de Justicia de la Nación desplazó a Roberto Francisco Longo tras comprobar irregularidades en el depósito de fondos correspondientes al Estado nacional. El exfuncionario está imputado por administración fraudulenta en una causa que tramita ante la Justicia Federal de Córdoba.

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la remoción de Roberto Francisco Longo, encargado titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N.º 1 de Villa Carlos Paz, luego de que una investigación administrativa determinara irregularidades en el manejo de la recaudación y un perjuicio económico para el Estado nacional superior a los 205 millones de pesos.

La decisión quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 568/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.

El caso también derivó en una denuncia penal presentada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

La investigación tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de Córdoba, donde Longo se encuentra imputado por administración fraudulenta contra la Administración Pública.

Las irregularidades detectadas en Villa Carlos Paz

Las actuaciones administrativas se originaron a partir de incumplimientos en las transferencias de dinero que el Registro debía efectuar al Estado nacional por los trámites realizados.

La normativa establece que los encargados de los registros perciben una retribución por sus servicios y deben afrontar determinados gastos de funcionamiento. El remanente de la recaudación debe ser depositado a favor de la Nación dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

La investigación detectó incumplimientos en siete liquidaciones correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2024, además de enero y mayo de 2025.

El 17 de noviembre de 2025, el Ministerio de Justicia ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de Longo en esas irregularidades.

Durante el procedimiento se analizaron informes de distintas dependencias de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor y documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas.

Según consta en la resolución, Longo fue notificado del sumario, pero no compareció a prestar declaración ni presentó un descargo.

Un perjuicio fiscal superior a los $205 millones

La investigación administrativa determinó inicialmente un perjuicio para el Estado nacional de $133.416.890,24, en concepto de capital.

Posteriormente, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una nueva evaluación y estableció que el monto actualizado al 25 de septiembre de 2026 ascendía a $205.030.505,34.

El organismo calificó el perjuicio como de relevante significación económica.

Al fundamentar la remoción, el Ministerio de Justicia consideró especialmente la reiteración de los incumplimientos, la magnitud del daño patrimonial y el quebrantamiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de la función.

La resolución también establece que las eventuales dificultades económicas de un registro no autorizan a sus responsables a retener fondos pertenecientes al Estado nacional ni a destinarlos a cubrir desequilibrios en su funcionamiento.

Además de aplicar la máxima sanción disciplinaria, el Ministerio ordenó iniciar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos, con los intereses correspondientes.

En paralelo, continúa la investigación penal, identificada bajo el expediente FCB 22157/2025, en la Justicia Federal de Córdoba.

Otro registro cordobés involucrado

La remoción de Longo no fue la única medida de estas características publicada este jueves.

Mediante la Resolución 570/2026, el Ministerio de Justicia también desplazó a María Claudia Luraschi, encargada titular del Registro del Automotor N.º 21 de la ciudad de Córdoba, por irregularidades similares.

En ese caso, la SIGEN determinó un perjuicio fiscal de $132.309.057,05.

A diferencia de Longo, Luraschi presentó un descargo durante el procedimiento administrativo, en el que negó haberse apropiado de los fondos y argumentó que había utilizado recursos para afrontar salarios, alquileres, cargas sociales y otros gastos de funcionamiento del Registro.

El Ministerio rechazó esa justificación al considerar que las obligaciones de transferencia de fondos públicos no están condicionadas por la situación financiera de cada oficina.

El caso también se encuentra bajo investigación de la Justicia Federal.

Entre ambos registros, el perjuicio patrimonial determinado por las autoridades nacionales asciende a $337.339.562,39, sin contar los intereses adicionales que pudieran corresponder al momento de recuperar el dinero.