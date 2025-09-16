Dolor en Villa Carlos Paz: despiden al niño fallecido en el Ipem 359 durante una clase de Educación Física

La comunidad educativa atraviesa una profunda conmoción. Este martes no hubo clases en el colegio por duelo institucional.

Familiares, amigos, docentes y compañeros despiden este martes a Facundo Gabriel Arias Prieto, el alumno de 13 años del Ipem 359 Arturo Illia, quien falleció ayer tras descompensarse durante una clase de Educación Física.

El velatorio se realiza en la Sala B de la empresa Julio Centeno (San Martín y Martín Fierro) y a las 15:00 sus restos serán inhumados en el cementerio local.

La institución educativa suspendió las actividades por duelo mientras acompañan a la familia en este momento de profundo dolor.

Una tragedia que conmueve a toda la ciudad

El hecho ocurrió el lunes aproximadamente a las 14:00 hs. en una plaza lindera al establecimiento, ubicado en el barrio Villa Domínguez.

Según testigos, el joven se encontraba corriendo junto a sus compañeros cuando cayó repentinamente. Se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago, donde se constató su fallecimiento.

El diagnóstico inicial indica que la causa fue un paro cardíaco, clasificado como muerte súbita. Aún no se confirmaron posibles factores previos que pudieran haber contribuido al episodio.

La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la Dra. Jorgelina Gómez, investiga el caso y ordenó pericias, toma de declaraciones y análisis del contexto para esclarecer lo sucedido.