Tanti avanza en la regularización turística y sumó gestiones con Provincia sobre canon, circuitos y obras clave

El municipio mantuvo una jornada de trabajo con la Agencia Córdoba Turismo y APRHI, en la que se avanzó en un nuevo criterio para prestadores turísticos, se analizaron oportunidades de desarrollo del destino y se incorporó a la agenda la recorrida de la obra del Camino de los Gigantes, una conexión estratégica entre Punilla y Traslasierra.

La Municipalidad de Tanti llevó adelante la semana pasada una jornada de trabajo junto a la Agencia Córdoba Turismo y APRHI para avanzar en distintas acciones vinculadas al desarrollo turístico de la localidad.

Del encuentro participó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, junto al intendente Emiliano Paredes, equipos técnicos y representantes municipales, en una agenda orientada a la regularización del sector y al fortalecimiento de la actividad turística local.

Según se indicó, uno de los principales avances fue la definición de un esquema de canon para prestadores turísticos vinculado al consumo real de agua, en reemplazo de montos fijos anuales. Desde el municipio señalaron que este nuevo criterio busca contemplar de manera más adecuada la realidad estacional de los alojamientos en Tanti.

La comuna informó además que esta medida ya fue publicada en el Boletín Informativo de la Provincia.

Durante la jornada también se acordó continuar trabajando en el fortalecimiento de los circuitos naturales y culturales de la localidad, con el objetivo de ampliar la oferta y seguir posicionando a Tanti dentro del mapa turístico provincial.

A ese eje se sumó además la recorrida de la obra del Camino de los Gigantes, una conexión vial que unirá los valles de Punilla y Traslasierra. Tras la visita, Capitani señaló en sus redes sociales que, junto al intendente Emiliano Paredes, recorrió esa obra y destacó que se trata de “una decisión estratégica impulsada por el gobernador Martín Llaryora”.

El titular de la Agencia Córdoba Turismo agregó además que durante la visita dialogaron con el sector privado sobre el presente del destino y sus oportunidades de desarrollo dentro del circuito turístico provincial.

Desde el municipio remarcaron que estas gestiones forman parte del acompañamiento a los prestadores turísticos y del trabajo articulado con organismos provinciales para consolidar propuestas vinculadas al desarrollo local.