Tiempo en Villa Carlos Paz: mejora el panorama y se afirman dos jornadas tranquilas

El SMN anticipa dos jornadas firmes en Villa Carlos Paz y Punilla. Este martes 21 se espera una máxima de 16°, mientras que este miércoles 22 el tiempo seguirá estable, también con 16° de máxima y apenas una chance mínima (0–10%) en la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo mucho más estable, con cielo algo nublado, sin lluvias y temperaturas frescas, sobre todo en el arranque de cada jornada.

Para este martes 21, no se esperan precipitaciones en ningún tramo del día. El SMN marca 0% en la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que irá desde unos 12° hasta una máxima de 16°. El viento se mantendrá muy leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

El miércoles 22 seguirá en la misma línea. La jornada arrancará aún más fresca, con una temperatura cercana a 10° y también con 0% de precipitaciones en la primera parte del día. En la tarde apenas aparece una chance mínima (0–10%), mientras el termómetro vuelve a llegar a una máxima de 16°. Ya hacia la noche, el pronóstico vuelve a marcar 0%, con valores alrededor de 15° y viento muy suave (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: más allá del cielo variable por momentos, el panorama de hoy y mañana aparece bastante favorable, sin señales de inestabilidad marcada y con ambiente fresco, especialmente a primera hora.