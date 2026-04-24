Fin de semana con buen tiempo en Villa Carlos Paz: viernes estable, sábado con algunas chances de lluvia y domingo ventoso

El SMN anticipa un fin de semana en general favorable en Villa Carlos Paz y Punilla. Este viernes 24 aparece como el día más estable, con máxima de 24° y sin lluvias a la vista. El sábado 25 suma algunas chances de precipitaciones por tramos, mientras que el domingo 26 volverá a mostrarse firme, aunque con viento y ráfagas de 42 a 59 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana bastante amable, con un viernes y un domingo más firmes y un sábado algo más variable, aunque sin un panorama demasiado cargado.

Para este viernes 24, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. El SMN marca 0% de precipitaciones en la mañana y apenas una chance mínima (0–10%) hacia la tarde y la noche. La temperatura arrancará cerca de 15°, subirá hasta una máxima de 24° y luego volverá a ubicarse en torno a 15°, con viento entre 7 y 22 km/h.

El sábado 25 aparece con algo más de variabilidad. La primera parte del día arranca con una probabilidad muy baja (0–10%), pero más tarde se mantienen chances de lluvias de 10–40% en la mañana, la tarde y la noche. La temperatura irá desde unos 11° hasta una máxima de 20°, con viento suave, en general entre 7 y 12 km/h.

Para el domingo 26, en cambio, el pronóstico vuelve a ordenarse. No se esperan precipitaciones, con 0% tanto en la mañana como hacia la tarde/noche. La temperatura se moverá entre 11° y una máxima de 19°. El dato a seguir ese día no pasa por la lluvia sino por el viento: se anuncian ráfagas de 42–50 km/h en la primera parte de la jornada y de 51–59 km/h más adelante.

Para tener en cuenta: dentro del fin de semana, el panorama más favorable aparece entre el viernes 24 y el domingo 26. El tramo un poco más incierto queda en el sábado 25, por esas chances moderadas de precipitaciones, y el domingo convendrá prestar atención al aumento del viento.