La Gloria perdió 1-0 por los cuartos de final, con un gol de Gonzalo Montiel. El Millonario fue superior y desperdició dos penales. Pese a la eliminación, los hinchas reconocieron la gran campaña del equipo de Diego Flores, que en 2027 disputará por primera vez la Copa Sudamericana.

El sueño de Instituto de meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin este sábado en Alta Córdoba. La Gloria perdió 1-0 ante River Plate en el estadio Monumental Presidente Perón y quedó eliminada en los cuartos de final de una competencia que la tuvo entre sus principales protagonistas.

Gonzalo Montiel convirtió el único gol de un encuentro en el que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio fue claramente superior y hasta desperdició dos penales para ampliar la diferencia.

Instituto estuvo lejos del funcionamiento que había exhibido durante buena parte del campeonato. Sintió las ausencias de tres habituales titulares, tuvo dificultades para generar peligro y nunca encontró los argumentos futbolísticos necesarios para revertir el resultado.

Sin embargo, el pitazo final encontró a los hinchas albirrojos aplaudiendo al equipo, en reconocimiento a una temporada que quedará marcada por su primera clasificación a una competencia internacional.

River golpeó temprano y condicionó el partido

El Millonario asumió el protagonismo desde el comienzo. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Sebastián Driussi estuvo cerca de abrir el marcador después de un centro de Thiago Almada.

Instituto no conseguía acomodarse y, a los 13 minutos, River encontró la diferencia. El juvenil Santiago Espíndola probó desde afuera del área, Marcos Ledesma dejó un rebote largo y Montiel apareció para capitalizarlo y establecer el 1-0.

El lateral campeón del mundo, que regresaba al equipo después de cumplir una suspensión, terminó siendo decisivo para la clasificación.

Poco después, la situación pudo complicarse todavía más para la Gloria. Un remate de Tomás Galván impactó en la mano de Leonel Mosevich y el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal.

Driussi se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo se estrelló contra el poste derecho de Ledesma.

El penal desperdiciado mantuvo a Instituto en partido, aunque River siguió encontrando espacios y generando las mejores oportunidades.

El equipo de Diego Flores intentó recuperar la pelota y adelantar sus líneas, pero extrañó especialmente el desequilibrio de Alex Luna y Jeremías Lázaro, quienes llegaron con dificultades físicas y comenzaron el encuentro en el banco de suplentes. A ellos se sumó la ausencia de Giuliano Cerato, suspendido.

Instituto buscó el empate, pero River estuvo más cerca del segundo

En el complemento, la Gloria mostró una reacción y consiguió disputar el encuentro algunos metros más adelante.

A los 13 minutos, Gustavo Abregú tuvo una de las oportunidades más claras del conjunto cordobés, con un cabezazo desviado después de un envío de Diego Sosa.

Poco después, Mosevich también intentó por la vía aérea, aunque su definición terminó en las manos del arquero Santiago Beltrán.

River aprovechó los espacios que comenzó a dejar Instituto y encontró numerosas posibilidades para liquidar el encuentro.

Ángel Correa estuvo cerca de convertir en varias oportunidades, mientras que Tomás Galván y Lucas Beltrán también desperdiciaron situaciones favorables.

A los 35 minutos del complemento, Ledesma derribó a Galván dentro del área y Arasa sancionó el segundo penal de la noche para River.

Esta vez, el encargado de ejecutarlo fue Thiago Almada, pero el arquero de Instituto contuvo el remate con un pie y sostuvo las esperanzas del conjunto cordobés.

La falta de contundencia del visitante mantuvo abierto el resultado hasta el último minuto, aunque Instituto nunca consiguió generar una presión ofensiva suficiente para alcanzar la igualdad.

River terminó festejando una clasificación merecida, mientras la Gloria se despidió del campeonato con la primera derrota como local en el Clausura.

Una eliminación que no opaca la gran campaña

Instituto terminó el año con la frustración de haber quedado afuera en su propia cancha, pero también con motivos suficientes para valorar el camino recorrido.

El equipo de Flores completó una sobresaliente fase regular, terminó primero en su zona con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas, y eliminó a Huracán en los octavos de final.

Además, finalizó octavo en la Tabla Anual y consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana 2027, que marcará su debut en las competencias internacionales organizadas por la Conmebol.

El reconocimiento de los hinchas después de la derrota frente a River reflejó la identificación que el equipo consiguió construir durante la temporada.

Diego Flores quiere continuar en Instituto

Después del encuentro, el entrenador reconoció que su equipo no estuvo a la altura de sus mejores actuaciones, aunque destacó los objetivos alcanzados durante el año.

«No hemos estado en nuestra mejor noche», admitió Flores, quien puso el foco en el crecimiento colectivo y en la relación que se generó entre el plantel y los simpatizantes albirrojos.

El técnico también manifestó su intención de seguir al frente del equipo para afrontar los desafíos de 2027.

«Es nuestra idea continuar en el club», afirmó, aunque explicó que había postergado las conversaciones sobre la renovación de su contrato para concentrarse en los playoffs.

Por su parte, el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, destacó el respaldo de los hinchas y anticipó que la dirigencia comenzará inmediatamente a trabajar en la conformación del plantel para la próxima temporada.

«El año que viene arranca en cinco minutos», sintetizó.

Lo que viene

River recibirá a Independiente en el estadio Monumental de Núñez por las semifinales del Torneo Clausura. El Rojo consiguió su clasificación este sábado al eliminar a Vélez por penales, después de igualar 1-1 en los 120 minutos.

El clásico se disputará durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, con día y horario todavía pendientes de confirmación.

Para Instituto, en tanto, comenzará una etapa de planificación de cara a una temporada que tendrá un atractivo completamente nuevo: competir por primera vez en el plano internacional.