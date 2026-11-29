El Rojo se impuso 3-1 en la definición desde los doce pasos, después de igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en Liniers. Sebastián Valdez y Ronaldo Martínez marcaron los goles durante el suplementario. El equipo de Jadson Viera volvió a hacerse fuerte como visitante.

Independiente sigue creciendo en los playoffs del Torneo Clausura 2026. Después de conseguir su clasificación en la última fecha de la fase regular y eliminar a Argentinos Juniors en La Paternal, el equipo de Jadson Viera dio otro paso importante este sábado al superar a Vélez por 3-1 en los penales, tras igualar 1-1 en el estadio José Amalfitani.

El conjunto de Avellaneda se metió entre los cuatro mejores del campeonato y ahora enfrentará a River, que más tarde eliminó a Instituto en Alta Córdoba.

Vélez comenzó mejor, con mayor posesión de la pelota y algunas aproximaciones a partir del juego por las bandas. Sin embargo, Independiente fue ganando terreno, se adueñó de buena parte del mediocampo y comenzó a generar dificultades para la defensa local.

Tomás Marchiori tuvo intervenciones importantes ante Santiago Montiel y Josías Palais, mientras que Santiago Mele respondió con los pies frente a una clara oportunidad del paraguayo Ronaldo Martínez.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque ninguno de los equipos consiguió encontrar la precisión necesaria en los últimos metros. Independiente tuvo una de las mejores oportunidades en los pies de Nahuel Banegas, pero el defensor desperdició su chance frente al arco.

Los 90 minutos terminaron sin goles y Vélez, que venía de eliminar a Belgrano por penales, debió afrontar su segundo suplementario consecutivo.

Los goles llegaron en el alargue

Apenas comenzado el tiempo extra, Independiente encontró la diferencia que había buscado durante buena parte del encuentro.

Un córner ejecutado por Santiago Montiel generó una serie de rebotes dentro del área y Sebastián Valdez aprovechó la pelota suelta para establecer el 1-0.

Con la ventaja, el Rojo retrocedió algunos metros y Vélez asumió nuevamente la iniciativa. La respuesta llegó sobre el cierre del primer tiempo suplementario, cuando Elías Gómez envió un centro preciso y Ronaldo Martínez, delantero cedido a préstamo por Talleres, ganó de cabeza para marcar el empate.

El desgaste físico condicionó los últimos 15 minutos. Hubo más lucha que claridad y el encuentro terminó encaminándose hacia una definición por penales.

Independiente fue más efectivo desde los doce pasos

Una semana después de haber atajado tres penales frente a Belgrano, Marchiori volvió a tener una actuación destacada. Esta vez contuvo los remates de Santiago Montiel y Sebastián Valdez, pero la falta de eficacia de sus compañeros terminó condenando a Vélez.

Rodrigo Aliendro convirtió el primer penal del Fortín, mientras que Lisandro Magallán y Thiago Silvero remataron por encima del travesaño. El juvenil Tomás Nosei, que había debutado en Primera División durante el suplementario, estrelló su ejecución contra el horizontal.

Para Independiente marcaron Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala, quien convirtió el último penal y desató el festejo del equipo visitante.

La clasificación ratificó la levantada del Rojo en el tramo decisivo del campeonato. Después de haber conseguido su lugar en los playoffs sobre el cierre de la fase regular, eliminó consecutivamente a dos rivales que habían completado mejores campañas y lo hizo en condición de visitante.

Independiente quedó a dos partidos de conquistar un título de liga, algo que no consigue desde el Apertura 2002.

Lo que viene

River e Independiente protagonizarán una de las semifinales del Torneo Clausura, luego de que el Millonario derrotara 1-0 a Instituto en Alta Córdoba.

El clásico se disputará en el estadio Monumental de Núñez durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, con día y horario todavía pendientes de confirmación por parte de la Liga Profesional.

La otra semifinal quedará definida este domingo, cuando Rosario Central reciba a Barracas Central, desde las 17, y Boca enfrente a Gimnasia de La Plata, a las 20.30.

La final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Además del título y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, el campeón obtendrá el derecho a disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura.