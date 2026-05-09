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Villa Carlos Paz: piden ayuda para ubicar a una mujer de 29 años desaparecida desde el 6 de mayo

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, solicita colaboración para dar con el paradero de una mujer de 29 años de quien no se tienen noticias desde el 6 de mayo.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Yamila Vanesa Medero, una mujer de 29 años de quien no se tienen noticias desde el 6 de mayo de 2026.

Ante cualquier información que pueda resultar útil para establecer su paradero, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181 int. 55801/2/4, o acercarse a cualquier dependencia policial o Unidad Judicial más cercana.

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