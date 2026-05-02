Villa Carlos Paz celebrará el Día del Circo con una jornada gratuita en la costa del lago

La propuesta se realizará este sábado 2 de mayo desde las 15 en la costa del lago, a la altura del Skatepark, con actividades recreativas y espectáculos pensados para toda la familia.

El Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz invitó a vecinos y turistas a participar del festejo por el Día del Circo, una jornada organizada para compartir una tarde de entretenimiento y actividades al aire libre.

La propuesta se desarrollará este sábado 2 de mayo a partir de las 15 en la costa del lago, a la altura del Skatepark, donde se montará un espacio recreativo con distintas actividades vinculadas al mundo circense.

Según se informó, durante la tarde habrá juegos, inflables, números de trapecio, payasos, acrobacias y telas, en una agenda pensada para públicos de distintas edades.

Desde el municipio señalaron que la actividad tendrá entrada libre y gratuita y se enmarca en las acciones destinadas a generar espacios de recreación accesibles y fortalecer el uso de los espacios públicos por parte de vecinos y visitantes.