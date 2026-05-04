Semana con tiempo estable al comienzo y brusco descenso de temperatura hacia el viernes en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa una semana mayormente estable en Villa Carlos Paz y Punilla, con un repunte térmico que alcanzará su pico el miércoles 6, cuando la máxima llegará a 28°. Después, el panorama cambiará: el jueves 7 aparecerán algunas chances de precipitaciones y viento más intenso, y el viernes 8 se sentirá un fuerte bajón térmico, con máxima de 14° y mínima de 2°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana con varios matices, pero con un rasgo dominante: más allá de alguna chance acotada de lluvia hacia el jueves, el tiempo se mantendrá en general estable, con mañanas frías y un cambio térmico muy marcado hacia el final.

Este lunes 4 el panorama aparece firme, sin precipitaciones previstas y con una temperatura que irá desde una mínima de 5° hasta una máxima de 23°. El martes 5 seguirá en una línea parecida, también con 0% de lluvias, algo de nubosidad variable y una temperatura más pareja, entre 12° y 23°.

El tramo más templado llegará el miércoles 6, cuando el SMN marca una máxima de 28° y una mínima de 15°. Será, en principio, el día más cálido de la semana, todavía sin señales claras de inestabilidad, más allá de una chance mínima hacia el cierre de la jornada.

Para el jueves 7 sí aparece un pequeño cambio. El pronóstico suma chances de precipitaciones en la primera mitad del día, dentro de un rango de 10–40%, que luego baja a 0–10%. La temperatura se moverá entre 12° y 22°, pero el dato principal pasará por el viento: se esperan velocidades de 23–31 km/h y 32–41 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h.

El giro más marcado llegará el viernes 8. Ese día no se esperan lluvias, pero sí un descenso fuerte de temperatura: la mínima será de apenas 2° y la máxima de 14°. Además, continuará el viento, con registros de 23–31 km/h y 32–41 km/h, y ráfagas de 42–50 km/h.

Para tener en cuenta: más que una semana inestable, lo que aparece es un período bastante tranquilo al comienzo, con un miércoles más cálido, una chance acotada de lluvia el jueves y un cierre mucho más frío y ventoso el viernes.