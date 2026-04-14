Corte de agua en Villa Carlos Paz: qué barrios serán afectados este miércoles 15 de abril

La interrupción del servicio comenzará a las 0 de este miércoles 15 de abril y afectará a sectores de El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago. Desde el municipio pidieron hacer un uso responsable del recurso mientras se normaliza la prestación.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que este miércoles 15 de abril se realizará un corte de agua en distintos barrios de la ciudad por trabajos programados en el Acueducto N° 2, a la altura del Puente Los Gigantes.

Según se indicó, la interrupción del suministro comenzará a las 0 y alcanzará a los barrios El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago.

Desde el Servicio de Agua señalaron que la prestación se irá normalizando en el transcurso del mismo miércoles, por lo que solicitaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable del agua mientras duren las tareas y hasta que se restablezca el abastecimiento.

Para consultas, el municipio habilitó dos líneas de WhatsApp: 3541 528314, disponible de 7 a 21, y 3541 527062, con atención durante las 24 horas.