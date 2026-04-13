Tanti pondrá en marcha el programa Andamios para acompañamiento educativo de estudiantes

La propuesta está destinada a alumnos de Nivel Primario y Secundario y ofrecerá apoyo escolar, acompañamiento docente y talleres para fortalecer los aprendizajes. La reunión informativa para familias será el viernes 24 de abril en la Universidad Popular de Tanti.

La Municipalidad de Tanti anunció el inicio del programa Andamios, un espacio de acompañamiento educativo y comunitario destinado a estudiantes de Nivel Primario y Nivel Secundario.

La propuesta está pensada para quienes necesiten fortalecer conocimientos, mejorar su desempeño en áreas como Lengua y Matemática o contar con un acompañamiento más cercano en su trayectoria escolar.

Desde la organización señalaron que el programa incluirá apoyo escolar personalizado, un equipo de profesores para acompañar a los estudiantes y talleres orientados a potenciar el aprendizaje y el crecimiento personal.

El arancel será de 6 mil pesos por clase, aunque se indicó que habrá posibilidad de solicitar media beca o beca total.

Como parte de la puesta en marcha, se realizará una reunión informativa con familias el viernes 24 de abril a las 19 en la Universidad Popular de Tanti.

El cronograma de inicio de clases prevé el comienzo para el Nivel Primario el lunes 27 de abril, mientras que el Nivel Secundario iniciará el martes 28 de abril.

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/WHWQtwbhHjQz8vwq9