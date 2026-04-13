River golpeó en Avellaneda, venció 2-0 a Racing y se afirmó en la parte alta del Apertura

El equipo de Eduardo Coudet se impuso este domingo 12 en el Cilindro con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Con la victoria, el Millonario llegó a 26 puntos, se acomodó como escolta de la Zona B y aseguró su clasificación a los octavos de final.

River se quedó con un triunfo de peso en Avellaneda al derrotar 2-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Apertura. En un clásico intenso y por momentos parejo, el conjunto visitante fue más eficaz, aprovechó errores defensivos de la Academia y terminó construyendo una victoria valiosa en una cancha exigente.

El primer gol llegó a los 33 minutos, cuando Facundo Colidio abrió el marcador para River. Ya en el complemento, Sebastián Driussi amplió la ventaja a los 56 y le dio forma al resultado definitivo. El equipo de Núñez sostuvo después la diferencia sin sobresaltos mayores y cerró una noche redonda en el Presidente Perón.

Las estadísticas reflejaron un desarrollo equilibrado. Racing terminó con 49,8% de posesión contra 50,2% de River, remató 12 veces frente a 10 de su rival y ambos registraron 4 tiros al arco, aunque la diferencia estuvo en la contundencia del visitante en los momentos clave del partido.

Con este resultado, River quedó con 26 puntos y se consolidó en el segundo puesto de la Zona B, además de sellar su clasificación a la próxima instancia. Racing, en cambio, se mantuvo con 18 unidades y dejó pasar una chance importante de acercarse a los puestos de arriba.

En la próxima presentación, River recibirá a Carabobo este miércoles 15 de abril a las 21.30 por la Copa Sudamericana, mientras que por el torneo local afrontará el superclásico ante Boca el domingo 19 a las 17. Racing, por su parte, jugará este miércoles 15 a las 19 frente a Botafogo por la Copa Sudamericana y luego visitará a Aldosivi el domingo 19 a las 13.30 por la Liga.