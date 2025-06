Santiago Juliá, sobre el video viral de Curvino: “che… ¿quién trajo al borracho?”

El candidato de Unión Celeste y Blanco se sumó a los repudios por el video viral que muestra al actual defensor del Pueblo conduciendo con una copa en la mano. Afirmó que la institución se ha convertido en “una cueva de privilegios” y propuso eliminarla.

El escándalo desatado en Villa Carlos Paz tras la difusión de un video que mostraría al defensor del Pueblo, Víctor Curvino, manejando un vehículo con una copa en la mano, sigue sumando voces de repudio y pedidos de renuncia. Esta vez fue el candidato de Unión Celeste y Blanco, Santiago Juliá, quien difundió un comunicado a través de sus redes sociales con duras críticas y una propuesta directa: cerrar la Defensoría del Pueblo.

“Hoy está más viva que nunca la frase: ‘che… ¿quién trajo al borracho?’”, comienza el texto, en alusión al video en el que se ve a Curvino conduciendo por la Costanera con una copa en la mano, acompañado por una mujer que lo filma entre risas.

Juliá calificó el hecho como “real y absolutamente escandaloso” y sostuvo que el actual defensor habría estado “en evidente estado de ebriedad, poniendo en riesgo su vida y la de terceros”. En esa línea, consideró que se trata de “una grave falta moral” y una “flagrante violación a las normas de tránsito y a los deberes éticos de un funcionario público”.

“Exigimos públicamente la inmediata renuncia del Defensor del Pueblo. Y solicitamos con firmeza al Intendente de la ciudad y al Concejo de Representantes que arbitren los medios legales para su remoción del cargo”, expresó el candidato.

Además, Juliá amplió su crítica hacia el funcionamiento general de la institución, a la que calificó como “una cueva de privilegios, manejada como caja política, sostenida por la casta para seguir aferrada al poder”. Afirmó que la Defensoría “no sirve. Y lo que es peor: no les interesa que sirva”, y agregó que “los sueldos millonarios, el poder discrecional y la ausencia total de control” propician situaciones como la que generó el escándalo.

En ese contexto, insiste con la necesidad de eliminar el organismo: “Por estos motivos proponemos cerrar la Defensoría del Pueblo. Porque si el Estado va a sostener instituciones inútiles, solo para dar cargos, repartir sueldos y proteger a los propios, es deber moral de la sociedad decir basta”.

También aseguró que, en caso de resultar electo, no percibirá salario alguno por el cargo: “Nosotros no vamos a cobrar un solo peso si nos toca asumir. Donaremos el 100% del sueldo mientras duremos en el cargo. Y si no nos aprueban la ordenanza para cerrarla, renunciaremos. Cerrarla o renunciar: no hay otro camino”.

En la parte final de su comunicado, Juliá volvió a apuntar contra la clase política local: “La casta política de Carlos Paz sigue usando el Estado como propio. Con móviles oficiales haciendo campaña. Con funcionarios militando candidaturas. Con una Junta Electoral bajo sospecha. Y ahora esto. Basta”.

El pronunciamiento del referente de Unión Celeste y Blanco se suma a los ya expresados por el bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz y la Juventud del Frente Cívico, que también exigieron la renuncia de Curvino por considerar que su conducta daña la institucionalidad y es incompatible con el cargo que ocupa.