El Festival Alienígena 2027 ya tiene fecha: será del 6 al 13 de febrero en Capilla del Monte

La Municipalidad confirmó una semana completa de actividades para una nueva edición del tradicional encuentro vinculado con la temática ovni, el misterio y las experiencias culturales asociadas a la identidad turística de la ciudad.

La Municipalidad de Capilla del Monte confirmó las fechas del Festival Alienígena 2027, que se desarrollará del 6 al 13 de febrero.

El anuncio anticipa una nueva edición de uno de los eventos más identificados con la propuesta turística de la localidad, históricamente vinculada con la temática ovni, el misterio y las experiencias asociadas al fenómeno extraterrestre.

Durante una semana, Capilla del Monte volverá a reunir actividades culturales, musicales y recreativas dentro de una programación que tendrá como eje la identidad que la ciudad construyó alrededor de este perfil turístico.

Desde el municipio señalaron que en las próximas semanas se irán conociendo más detalles sobre la agenda y las propuestas que formarán parte de la edición 2027.

Con la confirmación de las fechas, el Festival Alienígena se incorpora nuevamente al calendario de verano de Capilla del Monte, del sábado 6 al sábado 13 de febrero.