El tiempo seguirá fresco en Villa Carlos Paz: mejora parcial este domingo y posibles lluvias el lunes

Después de varios días de precipitaciones y bajas temperaturas, la inestabilidad comenzará a disminuir durante la tarde. El inicio de la semana tendrá abundante nubosidad, un leve repunte térmico y nuevas chances de lluvia.

El último domingo de octubre transcurre en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla con un ambiente fresco y abundante nubosidad, aunque los pronósticos anticipan una mejoría gradual durante la tarde. El cambio será parcial, ya que para el lunes se mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Este domingo 25 de octubre comenzó con temperaturas bajas y condiciones todavía inestables. Cerca del mediodía, los registros rondaban los 14 grados y se mantenía la presencia de nubosidad y algunas precipitaciones.

Para el resto de la jornada se espera una disminución progresiva de las probabilidades de lluvia, con períodos de cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de entre 16 y 18 grados.

El viento continuará soplando principalmente del sur y sudeste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas que podrían superar los 25 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a estabilizarse, con menor nubosidad y un nuevo descenso de la temperatura.

El lunes 26 comenzará con una mañana fría y una mínima cercana a los 7 u 8 grados. Durante el día, el termómetro podría recuperarse hasta alcanzar una máxima de entre 17 y 19 grados, en un ambiente que seguirá relativamente fresco para esta época del año.

La nubosidad será variable durante las primeras horas, pero tenderá a incrementarse con el correr de la jornada. Los pronósticos contemplan posibles chaparrones aislados durante la tarde y la noche, aunque su intensidad y distribución todavía presentan cierta incertidumbre.

También se espera una rotación del viento hacia el noreste y este, con velocidades generalmente moderadas y ráfagas ocasionales.

De esta forma, Villa Carlos Paz y las localidades serranas comenzarán la última semana de octubre con temperaturas todavía contenidas y condiciones cambiantes, mientras la recuperación térmica más marcada continúa postergándose.