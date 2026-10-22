Chiarella expuso la apuesta de Tanti: soberanía alimentaria, obras y una nueva generación rumbo a 2027

El secretario de Gobierno, Francisco Chiarella, explicó la apuesta municipal por vincular a pequeños productores con el comercio y la gastronomía local, mediante un proyecto desarrollado junto a la Universidad Nacional de Córdoba. Reconoció las dificultades que atraviesan el turismo y la construcción, defendió la continuidad de las obras públicas y reivindicó la renovación generacional que impulsa el gobierno de Emiliano Paredes, con la mirada puesta en las elecciones del próximo año.

La caída del turismo y de la construcción obliga a las localidades de Punilla a buscar nuevas alternativas económicas. En Tanti, la gestión de Emiliano Paredes intenta responder a ese escenario con una combinación de iniciativas productivas, inversión en infraestructura y fortalecimiento de su oferta turística, mientras comienza a proyectar la continuidad de su espacio político hacia 2027.

El secretario de Gobierno, Francisco Chiarella, trazó durante una extensa entrevista con VillaNos Radio los principales lineamientos de esa estrategia, que tiene entre sus novedades la creación de una Mesa de Soberanía Alimentaria, desarrollada con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La propuesta busca conectar a pequeños productores de alimentos con comercios, restaurantes y consumidores de la localidad, generando nuevas oportunidades de trabajo y, al mismo tiempo, incorporando productos con identidad local a la oferta gastronómica de Tanti.

La iniciativa aparece en un contexto que el funcionario describió con preocupación. “Se ha caído mucho la actividad turística”, reconoció, al señalar que también la construcción y otras actividades vinculadas con la inversión privada vienen mostrando un retroceso.

Frente a esas dificultades, Chiarella aseguró que el municipio mantiene sus cuentas ordenadas y continúa ejecutando obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana, los espacios públicos y los atractivos turísticos.

La entrevista dejó además definiciones sobre el escenario político local. Después del triunfo del sector respaldado por el oficialismo municipal en la interna radical, Chiarella reivindicó el protagonismo de una nueva generación de dirigentes y planteó que la gestión de Paredes representa también una renovación en las formas de conducción del radicalismo de Tanti.

Soberanía alimentaria: producir en Tanti y generar nuevas oportunidades

Una de las apuestas más novedosas de la gestión municipal es la conformación de la Mesa de Soberanía Alimentaria, una iniciativa que pretende convertir pequeñas capacidades productivas existentes en la comunidad en nuevas oportunidades económicas.

El proyecto comenzó a tomar forma mediante un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y tuvo su primera expresión institucional en un encuentro del que participaron el intendente Emiliano Paredes, el rector de la UNC, John Boretto, y representantes de distintos sectores locales.

Allí se firmó una carta compromiso para avanzar en el desarrollo de un esquema que permita fortalecer emprendimientos alimentarios, facilitar su formalización y generar canales de comercialización.

Chiarella explicó que la intención es llegar a un marco normativo que establezca las condiciones bajo las cuales vecinos que elaboran alimentos o desarrollan pequeñas producciones puedan habilitar sus actividades y vender sus productos directamente o a través de establecimientos comerciales.

“Para ello hay que conseguir ciertos estándares en la producción, ciertas normas de habilitación”, señaló.

El proyecto apunta, precisamente, a generar esas condiciones: acompañar a quienes producen, establecer requisitos sanitarios y administrativos y abrir posibilidades de comercialización que hoy resultan difíciles para emprendimientos de pequeña escala.

Pero hay un componente que le da una dimensión particularmente interesante para una localidad turística: la posibilidad de vincular directamente la producción de alimentos con la identidad gastronómica de Tanti.

Chiarella lo explicó con un ejemplo sencillo: “No es lo mismo, por ejemplo, que un restaurante ofrezca una ensalada de rúcula comercial a que ofrezca una ensalada de rúcula de una huerta de Tanti”.

La diferencia que plantea no está solamente en el origen del ingrediente, sino en su capacidad para convertirse en parte de la experiencia que ofrece el destino.

Un restaurante que incorpora productos cultivados o elaborados en la localidad puede distinguir su propuesta gastronómica, mientras el productor encuentra un mercado cercano y una posibilidad de ampliar su actividad.

De esa manera, el proyecto busca articular producción, comercio, gastronomía y turismo, cuatro dimensiones que pueden potenciarse mutuamente.

De la capacitación a la producción

La iniciativa también pretende aprovechar una relación que Tanti ya viene desarrollando con la UNC a través de la Universidad Popular Raúl Alfonsín.

Chiarella recordó que ese espacio permitió ofrecer capacitaciones en oficios y actividades como soldadura, herrería, peluquería, diseño, idiomas y gasista, entre otras propuestas orientadas a mejorar las oportunidades laborales de los vecinos.

La Mesa de Soberanía Alimentaria busca avanzar un paso más: que los conocimientos adquiridos y las capacidades existentes en la comunidad puedan transformarse en emprendimientos con posibilidades concretas de producción y venta.

En los primeros encuentros participaron productores que ya cuentan con habilitación, vecinos interesados en iniciar actividades, personas vinculadas con la elaboración de cosmética natural, integrantes de la Red de Bienestar y referentes relacionados con la alimentación saludable.

La convocatoria deberá ampliarse progresivamente hacia los sectores comercial y gastronómico, cuya participación será fundamental para construir los circuitos de venta que imagina el municipio.

Chiarella vinculó además la iniciativa con un mayor interés de los consumidores por conocer el origen de sus alimentos y buscar alternativas frente a los productos ultraprocesados.

La propuesta incorpora así una dimensión vinculada con la alimentación y el bienestar, además de sus objetivos económicos.

Por ahora, el trabajo se encuentra en una etapa de organización. Se distribuyeron tareas entre grupos que deberán desarrollar proyectos productivos y elaborar una propuesta normativa para su posterior discusión.

El secretario de Gobierno ubicó el horizonte de implementación entre principios y mediados de 2027, cuando esperan contar con un régimen que permita habilitar nuevas actividades y establecer las condiciones para su comercialización.

La expectativa municipal es que ese proceso contribuya a generar trabajo, agregar valor a la producción local y ampliar las oportunidades económicas de una comunidad cuyo movimiento depende en buena medida de la actividad turística.

La crisis golpea al turismo y la construcción

La búsqueda de nuevas actividades productivas se desarrolla en un contexto económico que Chiarella describió como difícil para Tanti.

El funcionario reconoció una caída importante del turismo, una de las principales fuentes de actividad para la localidad, y señaló que también se retrajo la construcción, con sus consecuencias sobre la inversión privada y los sectores que dependen de ella.

El impacto alcanza al comercio, los servicios y numerosas actividades que forman parte de la economía cotidiana.

Frente a ese escenario, la gestión municipal intenta sostener dos líneas de trabajo: mejorar las condiciones de la localidad para sus residentes y fortalecer los atractivos que puedan generar movimiento turístico durante distintos momentos del año.

Chiarella defendió además la situación financiera del municipio como una herramienta fundamental para atravesar este período.

“Desde el municipio tenemos las cuentas ordenadas, no tenemos deuda, no tenemos deuda con proveedores”, afirmó.

Atribuyó ese resultado al trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas y el área contable, y aseguró que la administración mantiene capacidad para continuar con las intervenciones previstas.

En la mirada del funcionario, ese orden financiero permite sostener obras aun cuando actividades importantes para la economía local atraviesan dificultades.

Obras públicas para mejorar la localidad y sostener su atractivo turístico

El secretario de Gobierno repasó una serie de intervenciones que la administración de Paredes viene desarrollando en edificios municipales, espacios públicos, infraestructura deportiva y sectores turísticos.

Entre las obras destacadas mencionó la nueva sede municipal, un edificio de dos plantas con estacionamiento que reemplaza instalaciones que, según explicó, presentaban dificultades edilicias.

También se refirió a la remodelación del Centro Cultural, donde los trabajos comprenden el escenario, las butacas, el sector pullman y la incorporación de equipamiento de sonido profesional.

Otra de las intervenciones es la renovación de la Plaza 25 de Mayo, con una propuesta orientada a recuperar vegetación y fortalecer la presencia de especies propias de la región.

El proyecto contempla la incorporación de 11 árboles autóctonos y más de 600 plantas arbustivas nativas, una decisión que Chiarella vinculó con la recuperación de la identidad natural de los espacios urbanos.

La gestión también avanzó con tareas de pintura y recuperación de la Terminal de Ómnibus y el edificio del Correo Argentino, además de distintas mejoras en sectores turísticos.

Entre ellas destacó las intervenciones en El Diquecito, donde se incorporaron pasarelas, iluminación y miradores, y la recuperación del Monumento a la Familia.

En paralelo, el municipio viene ampliando la infraestructura deportiva en distintos barrios.

Chiarella señaló que ya se completaron cuatro espacios, con instalaciones que incluyen superficies de césped sintético, una cancha con dimensiones para hockey, una cancha de fútbol once y un playón multideportivo.

La intención es acercar la práctica deportiva a sectores alejados de los establecimientos tradicionales y distribuir de manera más equilibrada los espacios comunitarios.

Las obras, sostuvo, responden tanto a necesidades de los vecinos como a la búsqueda de una localidad mejor preparada para recibir visitantes.

Ruta 28 y una nueva oportunidad para el turismo regional

Dentro de esa estrategia, Chiarella asignó especial importancia a la pavimentación de la Ruta Provincial 28 entre Tanti y Taninga, una obra que puede modificar la conectividad entre Punilla y Traslasierra y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo turístico.

El funcionario destacó el avance de los primeros kilómetros de pavimentación y mencionó la incorporación prevista de miradores a lo largo del recorrido.

También señaló que ya comienzan a observarse movimientos de motociclistas y visitantes que utilizan el trayecto durante los fines de semana.

La expectativa es que una mejor conectividad permita ampliar los circuitos turísticos, generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer los servicios vinculados con el tránsito de visitantes.

Esa mirada se complementa con la programación de eventos culturales y recreativos en el anfiteatro y otros espacios de la localidad, una herramienta con la que el municipio busca sostener actividad más allá de los momentos tradicionales de mayor afluencia turística.

En ese punto, las distintas iniciativas de gestión encuentran una relación concreta.

La mejora de los accesos y espacios públicos busca fortalecer el destino; los eventos pretenden atraer visitantes; y la producción local puede incorporar nuevas propuestas a la gastronomía y al comercio de Tanti.

Para Chiarella, esa combinación ofrece un camino para ampliar oportunidades económicas sin depender exclusivamente del comportamiento de la temporada turística.

La interna radical y el escenario político de 2027

La entrevista también abrió una discusión sobre el futuro político de la localidad.

Chiarella reivindicó el resultado de la reciente interna de la Unión Cívica Radical, en la que, según afirmó, el sector respaldado por el oficialismo municipal obtuvo más del 65% de los votos.

La disputa enfrentó a espacios vinculados con los exintendentes Pérez Baroni y Luis Azar, y el secretario de Gobierno reconoció que la administración de Paredes acompañó a la lista del primero.

Desde su perspectiva, el resultado constituye un respaldo para continuar consolidando el proyecto político que actualmente conduce la Municipalidad.

Pero la lectura que hizo Chiarella no quedó limitada al resultado partidario.

El funcionario presentó a la gestión de Paredes como parte de un proceso de renovación dentro del radicalismo local, con el que buscan incorporar nuevos dirigentes y modificar determinadas prácticas de conducción.

“Estamos haciendo un cambio generacional”, afirmó.

Para ejemplificarlo, señaló que el intendente tiene 42 años y él 37, y destacó la presencia de otros integrantes jóvenes en el equipo de gobierno, entre ellos la directora de Turismo, de 26 años.

Chiarella sostuvo que el objetivo es abrir espacios para nuevos dirigentes y sumar otras miradas a la administración municipal, sin prescindir de la experiencia de quienes llevan más tiempo en la actividad pública.

Pero reconoció que esa renovación también generó tensiones con sectores tradicionales del radicalismo.

Fue particularmente crítico al referirse a dirigentes que, desde su perspectiva, permanecieron durante demasiado tiempo en posiciones de poder, a los que describió como “atornillados a la silla que ocupaban”.

En esa línea, caracterizó las diferencias como “un enfrentamiento un poco conceptual y de valores”.

La definición muestra que el oficialismo de Tanti pretende presentar la renovación no solamente como un cambio de nombres o edades, sino también como una discusión sobre las formas de ejercer el poder, la participación de nuevos cuadros y la continuidad de estructuras políticas tradicionales.

Una elección todavía sin fecha ni candidaturas

Pese al resultado de la interna radical, Chiarella evitó anticipar definiciones sobre la próxima elección municipal.

Recordó que Tanti no cuenta con Carta Orgánica propia y que se rige por la Ley Orgánica Municipal 8102, por lo que el calendario electoral local deberá ajustarse a las disposiciones que regulan su relación temporal con la elección provincial.

Por ahora, no existe una decisión sobre la posibilidad de votar en simultáneo con la Provincia, antes o después de esos comicios.

Tampoco confirmó candidaturas.

Sí dejó planteada la intención del espacio que conduce Paredes de ampliar su construcción política y proyectar hacia 2027 una gestión que reivindica la incorporación de dirigentes jóvenes.

El triunfo interno aparece como un primer elemento de ese proceso, pero la discusión electoral todavía deberá atravesar la definición de alianzas, candidaturas y estrategias partidarias.

Entre la crisis y la búsqueda de un nuevo horizonte

La entrevista de Chiarella deja planteada una apuesta que combina decisiones económicas, administrativas y políticas.

Tanti intenta ampliar su capacidad para generar actividad propia en un escenario de dificultades para el turismo y la construcción. La Mesa de Soberanía Alimentaria es una expresión novedosa de esa búsqueda, porque pretende transformar pequeñas producciones locales en emprendimientos que puedan vincularse con la oferta comercial y gastronómica.

Al mismo tiempo, la gestión sostiene una política de obras públicas con la que busca mejorar la infraestructura, recuperar espacios urbanos y fortalecer el atractivo turístico de la localidad.

Y sobre esa agenda de gobierno comienza a construir su proyección hacia 2027, reivindicando una renovación generacional dentro de un radicalismo local que todavía arrastra disputas entre sus diferentes sectores.

La relación entre esas tres dimensiones es parte de la identidad que Chiarella pretende darle a la administración de Paredes.

Una gestión que busca diversificar su economía sin resignar su perfil turístico, sostener capacidad de inversión en medio de la crisis y consolidar una nueva generación de dirigentes para disputar la continuidad del proyecto político.

El horizonte inmediato estará marcado por decisiones concretas: convertir la Mesa de Soberanía Alimentaria en un sistema de producción y comercialización, sostener las obras en un contexto económico adverso y definir cómo llegará el oficialismo a las elecciones del próximo año.

En esa combinación de nuevas oportunidades económicas, infraestructura y renovación política se juega buena parte de la propuesta con la que la conducción de Tanti busca proyectar su futuro.