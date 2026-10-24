Punilla: la Provincia entregó 385 créditos y aportes por más de $156 millones a familias de tres localidades

La distribución de fondos del Banco de la Gente alcanzó a vecinos de Capilla del Monte, La Falda y Cosquín. La actividad estuvo encabezada por el ministro Marcos Torres Lima, el secretario de Coordinación Territorial Fabricio Díaz y la vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio, junto a los intendentes locales.

El Gobierno de Córdoba concretó este jueves una nueva entrega de 385 créditos y aportes del Banco de la Gente, por un monto global superior a los $156 millones, destinados a vecinos de Capilla del Monte, La Falda y Cosquín, en el departamento Punilla.

La actividad contó con la participación del ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; el secretario de Coordinación Territorial, Fabricio Díaz; y la vicepresidenta del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), Mariana Caserio.

También acompañaron las entregas los intendentes Santiago Arenas, de Capilla del Monte; Javier Dieminger, de La Falda; y Raúl Cardinali, de Cosquín.

Los fondos forman parte de las políticas provinciales destinadas a brindar herramientas financieras a quienes desarrollan emprendimientos y acompañar a familias que atraviesan dificultades económicas.

Apoyo a emprendimientos y economías familiares

El Banco de la Gente contempla distintas líneas de asistencia económica, orientadas tanto al desarrollo de actividades productivas como al fortalecimiento de las economías familiares.

Desde el Gobierno provincial destacan que estos instrumentos buscan facilitar el acceso a recursos para personas que necesitan financiar sus proyectos o afrontar necesidades que no pueden resolver mediante los canales tradicionales de crédito.

Al referirse a las entregas realizadas en Punilla, Fabricio Díaz vinculó la iniciativa con las políticas de acompañamiento social impulsadas por el gobernador Martín Llaryora.

“Esta es una política de Estado que impulsa nuestro gobernador Martín Llaryora, con un objetivo claro: acompañar a quienes emprenden, generan oportunidades y trabajan para salir adelante, pero también estar cerca de las familias que atraviesan dificultades y necesitan una mano”, expresó.

El funcionario destacó además la importancia de sostener la presencia provincial en las distintas localidades del departamento y trabajar de manera articulada con los gobiernos municipales.

“Gobernar también es estar presentes, escuchar y acompañar a nuestra gente”, afirmó.

Una nueva entrega de recursos provinciales en Punilla

La distribución de los 385 créditos y aportes se suma a otras acciones de asistencia económica desarrolladas durante las últimas semanas en distintas localidades de Punilla, tanto para familias como para instituciones sociales y comunitarias.

En esta oportunidad, el operativo se concentró en tres de los principales centros urbanos del corredor centro y norte del departamento.

Díaz remarcó que el objetivo es mantener herramientas de acompañamiento para quienes buscan desarrollar actividades económicas propias, sin dejar de atender las necesidades de los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Desde el Gobierno de Córdoba seguimos trabajando por las familias de Punilla”, concluyó el secretario de Coordinación Territorial.