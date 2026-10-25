Antonelli ganó en Austin y quedó a dos puntos del título mundial; Colapinto volvió a abandonar

El italiano de Mercedes dominó el Gran Premio de Estados Unidos y consiguió su novena victoria de la temporada. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Antonelli podrá consagrarse campeón en México con apenas un noveno puesto, mientras Franco Colapinto sufrió daños en su Alpine tras un incidente con Arvid Lindblad y no pudo terminar la carrera.

Kimi Antonelli quedó a un paso de convertirse en el nuevo campeón mundial de Fórmula 1. El italiano de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas de Austin, y amplió a 123 puntos su ventaja sobre George Russell cuando restan cinco carreras para completar la temporada.

Fue una victoria contundente. Antonelli partió desde la pole, sostuvo el liderazgo durante las 56 vueltas y cruzó la meta con 13,078 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, que terminó segundo con Ferrari. Max Verstappen completó el podio con Red Bull, a 17,485 segundos del ganador.

La contracara para Argentina fue otro abandono de Franco Colapinto, que había conseguido recuperar posiciones después de largar desde el fondo, pero sufrió importantes daños en su Alpine tras un contacto con Arvid Lindblad y debió retirarse después de completar 35 vueltas.

El otro Alpine, conducido por Pierre Gasly, terminó décimo y rescató un punto para la escudería francesa.

Antonelli impuso su ritmo desde la largada

La carrera comenzó con Antonelli defendiendo la primera posición frente a un Verstappen que había clasificado segundo y buscaba su tercera victoria consecutiva.

El piloto de Red Bull no tuvo una buena salida y Leclerc consiguió superarlo en los primeros metros, aunque el neerlandés recuperó el segundo puesto antes de completar la primera vuelta.

Antonelli aprovechó esa disputa para tomar distancia.

Una breve neutralización mediante Virtual Safety Car, provocada por restos de un monoplaza sobre la pista, no modificó el panorama. El italiano mantuvo el control y, después de diez vueltas, ya había construido una ventaja cercana a los tres segundos.

Mercedes apostó por una estrategia de una sola detención, con neumáticos medios durante el primer tramo y duros para completar la carrera.

La decisión terminó siendo una de las claves del triunfo.

Mientras varios rivales optaban por dos paradas y buscaban recuperar terreno con compuestos más frescos, Antonelli consiguió administrar el desgaste sin comprometer su ritmo.

El italiano, de apenas 20 años, llegó al final con una diferencia suficientemente amplia como para controlar incluso una segunda neutralización virtual, provocada por el abandono de Valtteri Bottas.

Fue su novena victoria de la temporada y una actuación que lo dejó muy cerca de conquistar su primer campeonato mundial.

Leclerc ganó la batalla por el segundo puesto

Detrás de Antonelli, la pelea por el podio ofreció el tramo más atractivo del Gran Premio.

Verstappen intentó sostenerse como principal perseguidor del Mercedes, pero sufrió dificultades con el rendimiento de su Red Bull y las decisiones estratégicas.

Lando Norris también apareció en la discusión después de extender su permanencia en pista con neumáticos duros, aunque esa apuesta terminó complicándolo cuando sus rivales comenzaron a acercarse con mayor velocidad.

Verstappen superó al británico en la vuelta 47 y recuperó momentáneamente el segundo puesto.

Sin embargo, Leclerc también consiguió adelantar a Norris y luego superó al neerlandés, para quedarse con una segunda posición que representó su segundo podio consecutivo.

Lewis Hamilton aprovechó igualmente la pérdida de rendimiento del McLaren y terminó cuarto, mientras Norris debió conformarse con el quinto lugar.

Detrás finalizaron Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell, Liam Lawson y Pierre Gasly, completando los diez primeros.

Russell, compañero de Antonelli en Mercedes y principal perseguidor en el campeonato, tuvo una carrera complicada. Recibió una penalización de cinco segundos por abandonar la pista y obtener una ventaja durante una maniobra con Piastri, y nunca consiguió recuperar el ritmo necesario para acercarse a los primeros lugares.

Su octavo puesto terminó siendo determinante para que Antonelli ampliara todavía más la diferencia en el Mundial.

Colapinto recuperó posiciones, pero otro incidente terminó con su carrera

Para Franco Colapinto, Austin volvió a terminar de manera frustrante.

El argentino había clasificado en el fondo de la grilla y, por una penalización vinculada con nuevos componentes de la unidad de potencia, debió largar desde el 20º puesto.

Alpine decidió apostar por una estrategia diferente a la mayoría de los competidores. Colapinto comenzó con neumáticos duros, buscando extender el primer tramo y aprovechar eventuales oportunidades durante las detenciones de sus rivales.

La recuperación empezó a tomar forma y el piloto de Pilar consiguió avanzar hasta el 14º lugar.

Sin embargo, todo cambió alrededor de la vuelta 26.

Arvid Lindblad, de Racing Bulls, intentó superarlo mientras Pierre Gasly salía de boxes y se incorporaba nuevamente a la pista.

Colapinto quedó entre ambos autos en la primera curva y terminó involucrado en un contacto con Lindblad que provocó un trompo y daños importantes en el lateral derecho de su Alpine.

El argentino pudo continuar, pero el deterioro aerodinámico comprometió definitivamente sus posibilidades.

Después de una nueva detención para colocar neumáticos blandos, el rendimiento siguió siendo insuficiente. Finalmente, Alpine le ordenó regresar a boxes y retirar el auto.

El registro oficial establece que completó 35 vueltas antes de abandonar.

“Hay que cortar esta racha”

Colapinto explicó después que el incidente había provocado daños importantes en el piso y en uno de los pontones laterales del monoplaza.

“Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, relató.

El argentino también reconoció que había sido una carrera complicada desde el comienzo, especialmente por el tráfico que encontró al intentar avanzar desde las últimas posiciones.

“Hay que cortar esta racha”, expresó después de otro abandono que volvió a interrumpir sus posibilidades de recuperar terreno.

El resultado prolongó una secuencia adversa: Colapinto no pudo completar tres de los últimos cuatro Grandes Premios.

Desde Alpine, Flavio Briatore reconoció que el fin de semana estuvo lejos de las expectativas. Los dos autos sufrieron daños durante la carrera, aunque Gasly consiguió sostenerse en el décimo puesto pese a los inconvenientes aerodinámicos que también afectaron su monoplaza.

El punto obtenido por el francés permitió que Alpine llegara a 69 unidades en el campeonato de constructores, donde permanece sexto.

Colapinto, por su parte, continúa 12º en el Mundial de Pilotos con 27 puntos.

Antonelli, a dos puntos de ser campeón: qué necesita en México

La victoria en Austin dejó al italiano en una posición privilegiada.

Antonelli suma 365 puntos, frente a los 242 de Russell, su perseguidor más cercano. Hamilton aparece tercero con 241, Verstappen cuarto con 236 y Leclerc quinto con 233.

La diferencia es de 123 unidades, cuando quedan cinco Grandes Premios y un máximo de 125 puntos disponibles.

La cuenta para el próximo fin de semana es sencilla: Antonelli necesita sumar apenas dos puntos para asegurar matemáticamente el campeonato, independientemente de lo que hagan sus rivales.

Eso significa que con terminar noveno o mejor en el Gran Premio de México será campeón del mundo.

Incluso si Russell ganara las cinco carreras restantes, solamente podría igualarlo en puntos, y Antonelli conservaría la ventaja por cantidad de victorias.

La consagración también tendría una dimensión especial: con 20 años, el italiano se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010, cuando consiguió su primera corona con 23 años.

Además, sería el primer piloto italiano campeón desde Alberto Ascari, en 1953.

Mercedes también lidera con comodidad el campeonato de constructores, aunque todavía no tiene asegurado el título por equipos.

Campeonato de pilotos 2026

Posiciones después del Gran Premio de Estados Unidos.

Pos. Piloto Puntos 1 Kimi Antonelli (Mercedes) 365 2 George Russell (Mercedes) 242 3 Lewis Hamilton (Ferrari) 241 4 Max Verstappen (Red Bull) 236 5 Charles Leclerc (Ferrari) 233 6 Lando Norris (McLaren) 211 7 Oscar Piastri (McLaren) 144 8 Isack Hadjar (Red Bull) 105 9 Liam Lawson (Racing Bulls) 77 10 Pierre Gasly (Alpine) 42 11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 12 Franco Colapinto (Alpine) 27 13 Oliver Bearman (Haas) 23 14 Nico Hülkenberg (Audi) 13 15 Gabriel Bortoleto (Audi) 10 16 Esteban Ocon (Haas) 7 17 Fernando Alonso (Aston Martin) 7 18 Carlos Sainz (Williams) 7 19 Alexander Albon (Williams) 5 20 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 21 Lance Stroll (Aston Martin) 0 22 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 23 Sergio Pérez (Cadillac) 0

Campeonato de constructores 2026

Pos. Escudería Puntos 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 3 Red Bull 355 4 McLaren 355 5 Racing Bulls 102 6 Alpine 69 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Mercedes mantiene una ventaja de 133 puntos sobre Ferrari en el campeonato de constructores. Más atrás, Red Bull y McLaren comparten el tercer puesto con 355 unidades, mientras Alpine conserva el sexto lugar.

Lo que viene

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La actividad se desarrollará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con formato tradicional, sin carrera sprint.

El Gran Premio se disputará el domingo desde las 17 de Argentina.

Para Antonelli será su primera oportunidad de asegurar el título mundial con una posición que no exige mayores riesgos: apenas necesita terminar dentro de los nueve primeros.

Colapinto llegará con una necesidad diferente. Después de otro abandono y de un fin de semana condicionado por las penalizaciones y los daños en su auto, buscará recuperar continuidad y volver a completar una carrera.

Austin dejó así dos realidades opuestas: un piloto italiano que está a solamente dos puntos de alcanzar la cima de la Fórmula 1 y un argentino que necesita dejar atrás una seguidilla de contratiempos para reencontrarse con los resultados.