Inclusión: Córdoba fortalece el acceso a la tecnología para personas con discapacidad

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de 405 herramientas tecnológicas para favorecer la autonomía, la educación y la inclusión laboral. Se distribuyeron tablets, notebooks y dispositivos de lectura auditiva Procer, desarrollados por emprendedores cordobeses. El equipamiento demandó una inversión de $534 millones, financiada a través del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad.

El gobernador Martín Llaryora, junto a la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezó una nueva entrega de 405 herramientas tecnológicas destinadas a personas con discapacidad de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la información, la educación y el trabajo, mediante herramientas que favorecen la autonomía, la comunicación y la inclusión.

Se distribuyeron 167 tablets, 78 notebooks y 160 dispositivos de lectura auditiva Procer, con una inversión de $534 millones, financiada a través del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, creado por la Ley 10.728.

Durante el encuentro, Llaryora ratificó el compromiso de Córdoba con las políticas de inclusión y destacó el rol del Estado para garantizar oportunidades. En ese marco, afirmó que “pensar la discapacidad como una política de Estado para todos” es una responsabilidad que debe sostenerse con acciones concretas.

Por su parte, Montero destacó que estas herramientas amplían las posibilidades de desarrollo personal y contribuyen a una mayor autonomía, al tiempo que precisó que la proporción de recursos del fondo destinada a programas de inclusión laboral pasó del 52% durante el primer año al 76% en el período actual.

Tecnología para la autonomía

Las entregas se articulan con universidades y organizaciones sociales de la provincia y contemplan solicitudes individuales mediante la línea Acceder. Además, los destinatarios reciben acompañamiento y capacitación para optimizar el uso de los dispositivos.

Entre quienes reciben estas herramientas se encuentran estudiantes, emprendedores y trabajadores formales e independientes, así como personas que requieren apoyos para la comunicación y el aprendizaje.

Los equipos facilitan el acceso a textos, documentos e información en distintos formatos y contribuyen al desarrollo de actividades cotidianas, educativas y laborales.

En particular, los dispositivos Procer incorporan tecnología de lectura auditiva e inteligencia artificial y fueron desarrollados por emprendedores cordobeses para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Cómo acceder al Fondo de Inclusión

Las instituciones interesadas en acceder al financiamiento deben presentar sus proyectos mediante un formulario único. Las propuestas son analizadas por un comité evaluador del que también participan la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba.

Es requisito contar con personería jurídica vigente e inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ). Para las solicitudes individuales de la línea Acceder, se requiere Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Para obtener más información o solicitar el formulario, se puede llamar al (0351) 3028929 o al (0351) 3479527, o escribir a [email protected].