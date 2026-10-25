Boca le ganó sobre el final a Independiente, aseguró su lugar en los playoffs y llega puntero al Superclásico

El Xeneize se impuso 1-0 en Avellaneda con un cabezazo de Facundo “Jagger” Herrera a los 43 minutos del segundo tiempo. Álvaro Montero fue decisivo para sostener el empate cuando el Rojo tuvo sus mejores oportunidades. El equipo de Arruabarrena lidera la tabla anual con 57 puntos y ya tiene asegurado su lugar en octavos.

Boca consiguió una victoria tan ajustada como valiosa en Avellaneda. Este domingo derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura, gracias a un cabezazo de Facundo “Jagger” Herrera cuando el partido parecía encaminado hacia el empate.

El juvenil defensor marcó a los 43 minutos del segundo tiempo, después de un córner ejecutado por Sebastián Villa, y convirtió su primer gol como profesional para darle al equipo de Rodolfo Arruabarrena tres puntos que tienen consecuencias importantes.

Boca llegó a 27 unidades en la Zona A, aseguró matemáticamente su clasificación a los octavos de final y se mantuvo en lo más alto de la tabla anual con 57 puntos. Además, llegará al Superclásico del próximo domingo ante River fortalecido por una semana en la que también consiguió avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

Independiente, en cambio, sufrió otra derrota dolorosa, acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar y quedó comprometido en la pelea por los playoffs.

Boca comenzó mejor, pero no pudo aprovechar sus oportunidades

El equipo visitante asumió la iniciativa desde los primeros minutos, con Leandro Paredes como eje de la circulación y una mayor presencia en campo rival.

A los seis minutos llegó la primera ocasión importante. Leandro Lozano encontró espacio por la derecha y envió una pelota al área para Leonel Flores, que apareció libre, pero no consiguió conectar con precisión y desvió su remate.

Poco después, Miguel Merentiel ingresó al área y sacó un potente zurdazo que obligó a una buena intervención de Santiago Mele.

El arquero uruguayo había sido elegido por Jadson Viera para reemplazar a Rodrigo Rey, una decisión que terminó teniendo especial incidencia en el desenlace.

Independiente respondió con algunas transiciones rápidas, principalmente a través de Santiago Montiel y Ezequiel Ávila.

Maximiliano Meza intentó sorprender a Álvaro Montero con una definición por encima del arquero, mientras que Boca volvió a acercarse con un cabezazo de Santiago Ascacíbar que pasó muy cerca del arco.

El primer tiempo terminó sin goles, después de un desarrollo equilibrado en situaciones, aunque con mayor posesión del conjunto visitante.

Independiente creció y Montero sostuvo a Boca

El complemento mostró otra versión del Rojo.

Independiente comenzó a recuperar la pelota más arriba y encontró espacios para atacar a una defensa que ya no se mostraba tan firme como en el comienzo.

A los 20 minutos, Josías Palais recibió dentro del área y buscó definir por encima de Montero, pero el arquero colombiano reaccionó rápidamente y consiguió desviar la pelota con el hombro.

El local siguió creciendo y Arruabarrena respondió con modificaciones.

Primero ingresó Sebastián Villa por Alan Velasco. Más tarde entraron Enner Valencia por Merentiel y Carlos Palacios por Flores, buscando recuperar profundidad y aprovechar los espacios que empezaba a dejar Independiente.

Sin embargo, las mejores oportunidades seguían siendo del Rojo.

A los 37 minutos del complemento, Ezequiel Ávila recuperó una pelota y sacó un potente remate que Montero alcanzó a contener. En el rebote, Montiel tuvo otra posibilidad, pero su definición terminó por encima del travesaño.

El arquero de Boca empezaba a convertirse en una de las figuras del partido.

Herrera apareció cuando el empate parecía definitivo

La diferencia llegó en una de las últimas acciones del encuentro.

A los 43 minutos del segundo tiempo, Boca consiguió un tiro de esquina desde la izquierda y Sebastián Villa se encargó de ejecutarlo.

Facundo Herrera ganó la posición en el primer palo y conectó un cabezazo bajo que superó la resistencia de Mele. El arquero alcanzó a tocar la pelota, pero no pudo evitar que terminara dentro del arco.

Fue el 1-0 y el primer gol del defensor en Primera División.

El tanto desató el festejo del banco xeneize y dejó a Independiente con apenas unos minutos para intentar una reacción.

El Rojo todavía tuvo una última oportunidad en tiempo agregado. Después de una serie de rebotes dentro del área, Iván Morales consiguió rematar, pero Montero volvió a responder con una atajada decisiva.

Boca resistió hasta el final y se llevó un clásico en el que tuvo buenos momentos de circulación, aunque necesitó de su arquero y de una pelota detenida para quedarse con la victoria.

Boca aseguró la clasificación y sigue arriba en la anual

El triunfo confirmó el buen momento del equipo de Arruabarrena, que pocos días antes había conseguido remontar la semifinal frente a Vasco da Gama en Brasil para meterse en la final de la Copa Sudamericana.

Ahora también aseguró su presencia en los playoffs del Clausura.

Con 27 puntos, Boca ocupa el segundo puesto de la Zona A, igualado con Defensa y Justicia y a dos unidades de Instituto, que lidera con 29 y todavía debe disputar su compromiso de la fecha ante Deportivo Riestra.

En la clasificación anual, el Xeneize llegó a 57 puntos y conservó el liderazgo cuando restan dos jornadas para completar la fase regular.

Arruabarrena destacó especialmente el gol de Herrera, aunque buscó mantener la calma ante el momento que atraviesa el plantel.

“Contento por Facu, tiene buen juego aéreo, tiene pocos partidos, va adquiriendo experiencia, pero tiene que tener los pies sobre la tierra”, sostuvo el entrenador.

También evitó anticipar celebraciones por los objetivos que todavía tiene por delante Boca.

“Mucho elogio, todo muy lindo, pero restan dos meses y esperamos pelear algo el 19 de diciembre”, expresó.

Independiente quedó comprometido

Para el equipo de Jadson Viera, la derrota tuvo un impacto importante.

Independiente permanece con 19 puntos y ocupa el octavo lugar de la Zona A, el último que entrega clasificación a los playoffs. Sin embargo, la falta de victorias durante las últimas cuatro fechas dejó su posición cada vez más expuesta.

El entrenador valoró el esfuerzo de sus futbolistas, aunque también manifestó su disconformidad con algunas decisiones arbitrales.

Además, explicó que la inclusión de Santiago Mele en lugar de Rodrigo Rey respondió a una evaluación futbolística y no confirmó quién ocupará el arco en el próximo encuentro.

El Rojo se quedó sin sumar después de haber generado varias de las oportunidades más claras de la tarde y afrontará las dos últimas fechas con escaso margen de error.

Lo que viene

Boca recibirá a River el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El Superclásico llegará en un momento especial para el Xeneize: clasificado a los octavos de final, líder de la tabla anual y con el impulso de haber alcanzado la definición continental.

Independiente visitará a Defensa y Justicia el lunes 2 de noviembre, desde las 19, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Para Boca, el triunfo en Avellaneda representó mucho más que tres puntos. Llegó después de una semana de enorme exigencia y le permitió sostener sus objetivos en ambos frentes.

Esta vez no hubo una actuación arrolladora ni una superioridad sostenida durante los 90 minutos. Hubo un arquero decisivo, un juvenil que encontró su primer gol y una victoria que llegó cuando el empate parecía inevitable.