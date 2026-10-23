ERSeP atenderá este domingo en Villa Carlos Paz para realizar trámites de subsidios en la factura de luz

El operativo se desarrollará el 25 de octubre, de 10 a 16, en el Polideportivo Colinas. Los vecinos podrán recibir asesoramiento para inscribirse o actualizar sus datos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (ERSeP) realizará este domingo 25 de octubre una jornada de atención y asesoramiento en Villa Carlos Paz, destinada a vecinos que necesiten gestionar o actualizar sus datos para acceder a subsidios en la factura de energía eléctrica.

El operativo se llevará a cabo en el Polideportivo Colinas, de 10 a 16, y estará orientado a facilitar los trámites relacionados con el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

La iniciativa forma parte de las acciones territoriales del organismo provincial para acercar información y brindar acompañamiento personalizado a los usuarios que deban inscribirse o modificar los datos de su grupo familiar.

Qué documentación hay que llevar

Para realizar las gestiones, el ERSeP recomienda concurrir con la siguiente documentación:

Factura de luz.

DNI vigente del solicitante.

DNI de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años , que pueden presentarse mediante fotografías del frente y dorso.

, que pueden presentarse mediante fotografías del frente y dorso. DNI de los menores de 18 años que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico válida y un número de celular.

Contar con estos datos permitirá realizar las consultas y gestiones correspondientes durante la jornada.

Otras vías de atención

Para quienes no puedan asistir al operativo del domingo, el ERSeP mantiene habilitados sus canales habituales de atención.

En Villa Carlos Paz, la delegación ubicada en la Terminal de Ómnibus atiende de lunes a viernes, de 8 a 20.

También se pueden realizar consultas mediante el WhatsApp 351 2098188 o a través de la línea gratuita 0800-888-6898, disponible de 8 a 14.

El organismo cuenta además con oficinas de atención presencial en Córdoba capital y distintas localidades del interior provincial.

La jornada del domingo en el Polideportivo Colinas ofrecerá así una oportunidad para que los vecinos puedan consultar su situación y recibir asistencia con los trámites vinculados a los subsidios energéticos.