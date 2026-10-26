River venció a Racing, se afirmó entre los ocho y llegará entonado al Superclásico

El Millonario ganó 1-0 en el Monumental con un cabezazo de Lautaro Rivero a los 33 minutos del primer tiempo. El VAR anuló otro gol de Ángel Correa y el equipo de Leonardo Ponzio terminó asegurando tres puntos importantes para la pelea por los playoffs y la tabla anual. Racing quedó sin posibilidades de clasificación.

River consiguió una victoria importante en la antesala del Superclásico. Este domingo derrotó 1-0 a Racing en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y dio otro paso en su recuperación futbolística después de un tramo irregular del campeonato.

Lautaro Rivero, a los 33 minutos del primer tiempo, convirtió de cabeza el único gol del encuentro, después de un centro preciso de Ángel Correa. El propio delantero estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero su tanto fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada previa de Gonzalo Montiel.

El equipo de Leonardo Ponzio fue superior durante buena parte del partido, aunque no consiguió trasladar esa diferencia al marcador y debió sostener el resultado hasta el final.

Con la victoria, River llegó a 23 puntos y trepó al cuarto puesto de la Zona B, mientras Racing quedó 13º con 12 unidades y perdió matemáticamente sus posibilidades de ingresar a los playoffs.

River empezó mejor y encontró el gol por arriba

El conjunto local salió decidido a asumir el protagonismo y rápidamente comenzó a generar peligro cerca del arco de Facundo Cambeses.

A los seis minutos, Gonzalo Montiel encontró espacio dentro del área y sacó un remate cruzado que el arquero de Racing consiguió desviar al córner.

La Academia, dirigida interinamente por Sebastián “Chirola” Romero, intentó responder a través de Tomás Conechny, pero tuvo dificultades para sostener la pelota y conectar con Adrián “Maravilla” Martínez, demasiado aislado en ataque.

River también debió afrontar una complicación temprana. A los 17 minutos, Aníbal Moreno sufrió una molestia física y fue reemplazado por Lucas Silva, lo que obligó a Ponzio a reorganizar el mediocampo.

El equipo no perdió la iniciativa.

Thiago Almada comenzó a encontrar espacios entre líneas y Correa asumió un papel cada vez más importante en la generación ofensiva.

La apertura llegó a los 33 minutos.

Correa recibió sobre la derecha y lanzó un centro al área. Lautaro Rivero se anticipó a sus marcadores y conectó un cabezazo cruzado que superó a Cambeses para establecer el 1-0.

El defensor, que había ingresado en la formación titular ante la suspensión de Lucas Martínez Quarta, terminó convirtiéndose en el protagonista decisivo de la noche.

El VAR le negó el segundo a Correa

Racing intentó reaccionar después del gol y generó una buena oportunidad mediante Gastón Lodico, que sacó un remate desde afuera del área y obligó a una intervención de Santiago Beltrán.

El arquero de River también había respondido ante una aproximación anterior de Conechny, en un primer tiempo en el que la visita mostró algunos momentos de peligro, aunque sin demasiada continuidad.

Sobre el cierre, River pareció encontrar el segundo.

Después de una acción ofensiva encabezada por Lucas Beltrán, Cambeses dejó un rebote y Ángel Correa apareció para empujar la pelota al arco.

El festejo fue interrumpido por la intervención del VAR.

Tras revisar la jugada, Leandro Rey Hilfer anuló el gol por considerar que Gonzalo Montiel, en posición adelantada, había interferido en la acción previa.

La decisión mantuvo el resultado abierto y River se fue al descanso con una ventaja mínima.

Racing buscó reaccionar, pero River tuvo las mejores chances

El segundo tiempo comenzó con una Racing más adelantado, decidido a disputar la posesión y buscar espacios para alcanzar el empate.

Sin embargo, ese planteo también dejó sectores libres que River intentó aprovechar con transiciones rápidas.

Correa y Almada volvieron a generar las aproximaciones más peligrosas, aunque encontraron a Cambeses bien ubicado para evitar una diferencia mayor.

Ponzio renovó el ataque con los ingresos de Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra, en reemplazo de Lucas Beltrán y Tomás Galván.

Romero, por su parte, buscó cambiar el desarrollo con Leonel Pérez y Lautaro Díaz, y posteriormente incorporó a Duván Vergara, Adrián Fernández y Francisco Fraga.

Racing consiguió manejar más la pelota durante algunos pasajes, pero careció de profundidad para comprometer seriamente el resultado.

River terminó con 12 remates, cinco al arco, frente a nueve intentos de la Academia, que apenas consiguió tres disparos entre los tres palos.

La diferencia mínima mantuvo cierta incertidumbre hasta el pitazo final, aunque el equipo local logró administrar los últimos minutos sin conceder una situación clara que pusiera en peligro la victoria.

River crece y Racing se despide de la pelea

El triunfo confirmó la recuperación de River, que venía de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba y ahora sumó otra victoria importante frente a un rival de peso.

El equipo de Ponzio alcanzó los 23 puntos en 14 fechas y se acomodó en el cuarto lugar de la Zona B, una posición favorable para afrontar las últimas dos jornadas de la fase regular.

También mejoró su situación en la tabla anual, donde llegó a 52 unidades y se mantiene en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027. Boca, próximo rival, lidera esa clasificación con 57 puntos.

Para Racing, en cambio, la derrota profundizó una campaña que nunca consiguió encontrar regularidad.

La Academia quedó con 12 puntos, en el 13º puesto de la Zona B, y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final.

El equipo de Romero volvió a mostrar dificultades ofensivas y cerró otra jornada sin conseguir los resultados que necesita para empezar a reconstruir su presente.

Ponzio valoró la victoria y ya piensa en Boca

Después del encuentro, Leonardo Ponzio destacó especialmente la importancia del resultado en un partido que no tuvo un desarrollo completamente favorable para River.

“Hoy había que ganar, para seguir con los objetivos. Tuvimos situaciones dejando el control a Racing. A veces, hay que jugar de esta manera y el equipo lo supo hacer”, sostuvo el entrenador.

También se refirió al estado físico de Aníbal Moreno, quien salió durante el primer tiempo por un dolor lumbar, y aclaró que todavía no está descartado para enfrentar a Boca.

En cuanto al Superclásico, pidió evitar que la ansiedad condicione la preparación del equipo.

“Es una semana distinta, pero primero no hay que jugar el partido antes”, expresó.

Ponzio insistió en mantener la concentración sobre el trabajo futbolístico y permitir que los jugadores disfruten la posibilidad de disputar uno de los encuentros más importantes del calendario.

Lo que viene

River visitará a Boca el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El Superclásico encontrará a los dos equipos en pleno crecimiento, aunque con situaciones diferentes: Boca ya aseguró su clasificación a los playoffs y lidera la tabla anual, mientras River busca consolidarse entre los ocho mejores y seguir acercándose a los puestos de Libertadores.

Racing recibirá a Aldosivi el viernes 30 de octubre, desde las 21.15, con la necesidad de cerrar de la mejor manera posible una campaña que ya lo dejó fuera de la definición del campeonato.

Para River, la victoria ante la Academia significó mucho más que tres puntos. Después de atravesar semanas difíciles, el equipo consiguió encadenar resultados positivos, recuperar posiciones y llegar al Superclásico con una perspectiva diferente.

El gol de Rivero alcanzó para resolver el clásico. Ahora, el desafío será sostener esa recuperación frente a Boca, en una Bombonera donde habrá mucho más que tres puntos en juego.