Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez en España: lo llamó “impresentable dictador” y pidió sacar a los socialistas del poder

Durante un foro económico en Madrid, el Presidente argentino también acusó al gobierno español de fomentar la inmigración por intereses electorales y defendió su programa de ajuste económico. Sánchez y el PSOE respondieron a la visita con críticas políticas, mientras la Cancillería española reclamó respeto y advirtió sobre las injerencias extranjeras.

El presidente Javier Milei volvió a confrontar este miércoles 21 de octubre con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador” durante una exposición ante empresarios e inversores en Madrid. El mandatario argentino también acusó al socialismo de provocar el estancamiento económico europeo, cuestionó la política migratoria española y llamó a desplazar a los socialistas del poder, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las declaraciones fueron pronunciadas durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, en la séptima visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

El mandatario comenzó su intervención destacando los vínculos históricos y culturales entre ambos países, pero rápidamente trasladó su discurso a la confrontación ideológica con el oficialismo español.

Al referirse a los argentinos que emigraron a España durante las últimas décadas, sostuvo que escaparon de las consecuencias del kirchnerismo y vinculó esa experiencia con el gobierno de Sánchez, al que definió como un “impresentable dictador”.

Más adelante, al reivindicar a España como cuna del liberalismo político, planteó que los ciudadanos españoles tienen una “deuda de honor” con su historia y los instó a “sacar a los socialistas a patadas”.

La ofensiva continuó durante el intercambio posterior con los asistentes, cuando Milei volvió a cuestionar personalmente a Sánchez, lo acusó de corrupción y justificó su decisión de no mantener reuniones con él.

Críticas a la inmigración y defensa del ajuste económico

Uno de los tramos más controvertidos de la exposición estuvo dedicado a la inmigración, especialmente a la situación de Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.

Milei acusó al gobierno socialista de favorecer el ingreso de migrantes con objetivos electorales y sostuvo que esa política contribuye al deterioro económico y social de Europa.

“Cada inmigrante es un voto”, afirmó al atribuir al oficialismo español una estrategia destinada a ampliar su base electoral.

El Presidente también responsabilizó a los partidos de izquierda por el estancamiento económico europeo y cuestionó el funcionamiento del Estado de bienestar, al considerar que su financiamiento exige impuestos elevados y mayores niveles de endeudamiento público.

Como contrapartida, presentó a la Argentina como un ejemplo de transformación económica y defendió las políticas aplicadas desde el comienzo de su gestión.

Durante su exposición, destacó la eliminación del déficit fiscal, la reducción de regulaciones y el crecimiento de las inversiones vinculadas con la energía y la minería.

También aseguró que la pobreza argentina descendió desde niveles cercanos al 57% al comienzo de su mandato hasta alrededor del 32% y sostuvo que las reformas permitirán acelerar el crecimiento durante los próximos años.

El mandatario aprovechó el encuentro para convocar a los empresarios españoles a invertir en Argentina, especialmente en sectores como petróleo, gas, minería e infraestructura.

Sánchez reivindicó su identidad de izquierda y el Gobierno español pidió respeto

La presencia de Milei generó respuestas políticas en España desde las primeras horas de este miércoles.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) instaló una gran pancarta en la fachada de su sede central de Madrid, en la calle Ferraz, con una bienvenida dirigida al Presidente argentino.

“Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”, expresó el mensaje, que incorporó una referencia gráfica a la motosierra utilizada por el mandatario durante su campaña electoral.

Por su parte, Pedro Sánchez difundió un video en sus redes sociales en el que reivindicó su identidad política y defendió medidas de su Gobierno relacionadas con las pensiones, el salario mínimo, los derechos laborales y las políticas sociales.

“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, sostuvo el dirigente socialista, quien se declaró orgulloso de esa identificación.

La respuesta institucional más directa a las declaraciones de Milei llegó a través de la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, quien reclamó públicamente “respeto al presidente del Gobierno de España”.

También intervino el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien expresó su preocupación por la participación de dirigentes extranjeros en el debate electoral español.

En declaraciones a la televisión pública, el canciller advirtió que existen actores externos que intentan profundizar las divisiones políticas dentro de Europa y pidió que se respete la decisión soberana de los ciudadanos españoles.

Albares sostuvo que las elecciones deben ser resueltas exclusivamente por los españoles y cuestionó a los sectores políticos locales que promueven la intervención de dirigentes extranjeros en la campaña.

Una visita sin encuentros con Sánchez ni con el rey Felipe VI

La nueva confrontación se produjo durante una visita que no incluye reuniones oficiales con el Gobierno central español.

La agenda de Milei contempla actividades académicas en la Universidad Rey Juan Carlos, encuentros con representantes de la Fundación Disenso, vinculada con Vox, y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prevista para esta tarde.

Durante su exposición, el mandatario argentino destacó su relación personal con Ayuso y con Santiago Abascal, líder de Vox, y elogió sus posiciones políticas.

Sin embargo, no tiene programados encuentros con Abascal ni con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Tampoco se concretó una audiencia con el rey Felipe VI.

Según informó la agencia EFE, el Gobierno argentino había transmitido informalmente a la Casa Real su interés en organizar ese encuentro. Desde el Palacio de la Zarzuela recordaron que, conforme a la práctica diplomática española, una reunión con el monarca debe estar acompañada por otra con el presidente del Gobierno.

La decisión de Milei de mantener su enfrentamiento con Sánchez impidió avanzar con esa posibilidad.

La visita coincide con la campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en las que el socialismo buscará conservar el Gobierno frente al Partido Popular, Vox y otras fuerzas políticas.

Una relación bilateral marcada por los enfrentamientos

El nuevo episodio se suma a una serie de conflictos que comenzaron pocos meses después de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

En mayo de 2024, durante un acto organizado por Vox en Madrid, el Presidente argentino cuestionó duramente a Sánchez y llamó “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez.

Las declaraciones provocaron una crisis diplomática que llevó al Gobierno español a retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, después de reclamar una disculpa que Milei se negó a ofrecer.

La representación diplomática fue normalizada meses después, pero los enfrentamientos políticos continuaron y ambos mandatarios mantuvieron posiciones enfrentadas sobre el papel del Estado, las políticas económicas y distintos asuntos internacionales.

La visita de este miércoles volvió a poner esas diferencias en primer plano, con el agregado de la campaña electoral española y el respaldo político que Milei expresa hacia dirigentes de la derecha y la ultraderecha de ese país.

El nuevo enfrentamiento reaviva las tensiones entre los gobiernos de Argentina y España, en una relación que conserva importantes vínculos económicos y comerciales, pero que sigue atravesada por las diferencias personales e ideológicas entre sus presidentes.