Halloween 2026 en Villa Carlos Paz: dos escenarios, espectáculos y viajes entre los premios

La celebración del sábado 31 de octubre promete transformar el centro de la ciudad con shows en vivo, efectos especiales, concursos de disfraces y actividades para toda la familia. La entrada será libre y gratuita, y habrá importantes premios, desde bicicletas hasta viajes dentro y fuera de Córdoba.

El próximo sábado 31 de octubre, el centro de Villa Carlos Paz cambiará de aspecto. Entre fantasmas, disfraces, música y personajes de lo más variados, las calles serán escenario de una nueva edición de Halloween, que este año llegará con una propuesta ampliada y una producción especialmente preparada para la ocasión.

La celebración se desarrollará de 17 a 22, con entrada libre y gratuita, y tendrá como principales novedades dos espacios de actividades, una puesta en escena con efectos especiales y premios que incluyen viajes y bicicletas.

Organizada conjuntamente por la Municipalidad, comerciantes y empresas locales, la fiesta buscará reunir a familias, chicos, adolescentes y adultos alrededor de una jornada que combina entretenimiento, creatividad y participación.

El centro se convierte en escenario

La esquina de 9 de Julio y Lisandro de la Torre concentrará buena parte de la actividad, con un escenario principal que tendrá pantalla gigante, sonido reforzado y efectos especiales.

Según adelantó el secretario municipal de Cultura, Fernando Barrera, la programación combinará espectáculos musicales y artísticos, presentaciones en vivo y los momentos centrales de los concursos de disfraces.

La propuesta comenzará a las 17, con el desfile y la primera selección de participantes. Desde las 19, la actividad ganará intensidad con el espectáculo principal y la presentación de los finalistas.

Pero no todo sucederá frente al escenario.

En 9 de Julio y Orgaz funcionará un segundo espacio destinado especialmente a las propuestas recreativas, con circo, inflables, peloteros y alternativas de entretenimiento familiar. Allí también se entregarán los números para los sorteos previstos durante la celebración.

De esta manera, la organización buscará distribuir las actividades en distintos sectores y ofrecer opciones para públicos de todas las edades.

Disfraces con premios importantes

Halloween tendrá nuevamente a los disfraces como grandes protagonistas, pero esta vez habrá incentivos adicionales para quienes se animen a participar.

Barrera anunció que entre los premios previstos figuran un viaje para una familia fuera de Córdoba, otros dos viajes dentro de la provincia, bicicletas y distintos obsequios.

Los concursos contemplarán cinco categorías: mejor disfraz infantil, mejor disfraz adulto, mejor familia disfrazada, mejor grupo de amigos y mejor mascota disfrazada.

La selección de participantes comenzará durante la tarde, mientras que los finalistas formarán parte del espectáculo central.

La jornada tiene previsto concluir alrededor de las 22, después de las presentaciones artísticas y las instancias de premiación.

Fantasmas en las calles y vidrieras que también compiten

La transformación del centro comenzará incluso antes del 31.

Los comerciantes trabajan en una ambientación especial que incluirá 65 figuras de fantasmas distribuidas en distintos puntos del área céntrica, además de decoraciones temáticas en los locales.

La iniciativa busca que Halloween se viva también al caminar por las calles, mirar las vidrieras o recorrer los negocios.

Y esta vez los comercios tendrán su propia competencia.

Un jurado recorrerá los establecimientos participantes el miércoles 28 de octubre para evaluar las intervenciones y elegir la mejor decoración. El ganador será anunciado durante la fiesta y recibirá un viaje como reconocimiento.

El comerciante Gabriel Alegre, uno de los referentes de la iniciativa, participa de los preparativos junto a otros integrantes del sector privado, que colaboran con la ornamentación y los premios.

Una fiesta que fue creciendo con la ciudad

Mucho antes de los escenarios, las pantallas y los concursos, Halloween había encontrado su lugar en Villa Carlos Paz a través de un gesto bastante más sencillo: comerciantes que recibían a chicos disfrazados y les entregaban golosinas.

Aquella costumbre fue sumando participantes y nuevas propuestas, hasta dar lugar a una celebración que hoy involucra a diferentes sectores de la ciudad.

Los disfraces siguen siendo el corazón de la fiesta, pero alrededor de ellos se fue construyendo una programación que combina espectáculos, juegos, concursos y actividades compartidas.

La edición 2026 buscará profundizar ese crecimiento con una puesta de mayor escala y premios que aporten un atractivo adicional.

La coincidencia con un sábado también abre la posibilidad de que vecinos y visitantes aprovechen la jornada para recorrer el centro, participar de las actividades y disfrutar de la oferta gastronómica y comercial.

El sábado 31, desde las 17, la invitación estará abierta para todos y sin costo de entrada.

Brujas, monstruos, superhéroes, fantasmas y personajes inventados tendrán su lugar. Y durante unas horas, el centro de Villa Carlos Paz será un gran escenario donde la imaginación, esta vez, tendrá permiso para salir a la calle.