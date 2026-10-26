Brasil: Lula remontó el resultado de la primera vuelta y consiguió su cuarto mandato presidencial

El mandatario obtuvo el 51,78% de los votos en la segunda vuelta de este domingo y revirtió el resultado de la primera ronda electoral. Su adversario, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, desconoció el resultado y anunció que reclamará la anulación de los comicios.

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo como presidente de Brasil, tras imponerse en una ajustada segunda vuelta sobre el senador Flávio Bolsonaro. A los 80 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió su cuarta victoria presidencial y continuará al frente del país hasta 2031.

Con el escrutinio prácticamente completo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos, frente al 48,22% de Bolsonaro. La diferencia superó los 4,4 millones de sufragios, en una elección que mantuvo la incertidumbre hasta las últimas horas de la noche.

El resultado representa una remontada electoral para el actual mandatario. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había terminado en primer lugar con el 47,03%, mientras Lula alcanzó el 45,16%.

Durante las tres semanas que separaron ambas votaciones, el oficialismo intensificó su campaña territorial y su presencia en las redes sociales, hasta conseguir revertir la ventaja inicial de su adversario.

Lula, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó a la Presidencia en 2023, se convirtió así en el primer dirigente brasileño elegido cuatro veces mediante el voto popular para ocupar el máximo cargo del país.

Un mensaje de unidad y una elección cuestionada

Tras conocerse los resultados, Lula celebró su victoria en San Pablo y aseguró que su próximo gobierno estará dirigido a todos los brasileños, independientemente de sus preferencias electorales.

«No tengo más adversarios. Tengo que gobernar para 215 millones de brasileños», expresó durante su primer discurso como presidente reelecto.

También agradeció especialmente la participación de los jóvenes y los adultos mayores, defendió la continuidad de las políticas sociales y anticipó que impulsará una mayor regulación de las grandes plataformas digitales, a las que cuestionó por su intervención en la campaña electoral.

La jornada estuvo atravesada, además, por una controversia judicial. Poco antes del cierre de los comicios, el ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin dispuso extender hasta las 19 el horario de votación en los establecimientos que permanecían abiertos, ante los problemas de transporte y las dificultades ocasionadas por las condiciones meteorológicas en distintas regiones.

La resolución provocó demoras en el escrutinio y abrió un nuevo frente de disputa política.

Tras confirmarse su derrota, Flávio Bolsonaro rechazó reconocer el resultado y cuestionó la decisión judicial. El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, calificó de «inaceptable» la modificación del horario de votación y anunció que buscará la anulación de las elecciones.

Un nuevo período para Brasil

La victoria permitirá a Lula iniciar un nuevo mandato el 5 de enero de 2027, nuevamente acompañado por Geraldo Alckmin como vicepresidente.

El resultado también tiene proyección regional. Brasil, la mayor economía de América Latina y uno de los principales socios comerciales de Argentina, mantendrá una administración encabezada por el PT en un escenario sudamericano marcado por gobiernos de distintas orientaciones políticas.

La relación con Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y los vínculos comerciales y diplomáticos dentro del Mercosur aparecen entre los principales desafíos de la próxima gestión.

Con su cuarto triunfo en las urnas, Lula prolonga una trayectoria política que comenzó en el sindicalismo metalúrgico y que lo mantiene como una de las figuras centrales de la política brasileña durante las últimas décadas.