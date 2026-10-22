Llaryora entregó personerías religiosas a 24 iglesias evangélicas

Este reconocimiento permite a las iglesias contar con una figura jurídica específica para formalizar su funcionamiento y organización institucional. La Provincia avanza en el reconocimiento jurídico de las distintas expresiones de fe, con herramientas acordes a la identidad y organización de cada comunidad. “Córdoba se hace más fuerte en su diversidad, cuando muestra un modelo que integra; un modelo puro y religioso, en donde lo importante es tener fe”, expresó el gobernador.

En el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de personerías jurídicas religiosas a 24 iglesias evangélicas de la provincia de Córdoba, una medida que fortalece el reconocimiento institucional de estas comunidades y les permite desarrollar sus actividades con un marco jurídico acorde a su naturaleza religiosa.

La iniciativa se inscribe en la política provincial de reconocimiento a las distintas expresiones de fe y da continuidad al proceso de otorgamiento de personerías religiosas a comunidades de diferentes credos.

Este reconocimiento permite a las iglesias contar con una figura jurídica específica para formalizar su funcionamiento y organización institucional, respetando sus características y su identidad religiosa.

Durante el acto, el gobernador Martín Llaryora destacó la importancia del reconocimiento jurídico para las comunidades religiosas y afirmó: “Esto es como el DNI, es el documento de identidad de cada uno de sus templos. A partir de ahora empieza otra historia. Una historia que fue negada, pero que a partir de ahora es reconocida”.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó el valor de la convivencia y la diversidad religiosa: “Córdoba se hace más fuerte en su diversidad. Córdoba se hace más fuerte cuando muestra un modelo que integra, cuando muestra un modelo puro y religioso, cuando muestra un modelo en donde lo importante es tener fe”.

Finalmente, Llaryora sostuvo que el reconocimiento de las iglesias evangélicas no constituye una concesión del Gobierno provincial, sino el reconocimiento al trabajo que estas comunidades realizan diariamente. En ese sentido, destacó la importancia de garantizar la libertad religiosa y avanzar hacia una sociedad más justa.

La reglamentación se estableció a través del Decreto Provincial N.º 176/2025, que creó, en el ámbito de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), un registro para iglesias, confes