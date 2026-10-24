Pablo Picotto quedó al frente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz tras la renuncia de Metrebián

El empresario hotelero, hasta ahora vicepresidente de la entidad, asumirá la conducción hasta la próxima asamblea. El recambio se produce en medio de versiones sobre una eventual candidatura a intendente de Christian Metrebián en 2027 y de tensiones internas vinculadas con esa posibilidad.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz abrió una nueva etapa institucional tras la renuncia de Christian Metrebián a su presidencia. La conducción quedó ahora en manos del empresario hotelero Pablo Picotto, quien se desempeñaba como vicepresidente y estará al frente de la entidad hasta la próxima asamblea.

El recambio se concretó después de que Metrebián formalizara su alejamiento este viernes, argumentando la necesidad de concentrarse en sus nuevas responsabilidades como vicepresidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs (CACPY), donde también tendrá a su cargo las relaciones internacionales.

Picotto forma parte de la conducción de la Cámara de Turismo desde diciembre de 2025, cuando fue elegido vicepresidente para el período 2026-2027. Además, es uno de los socios fundadores de la institución y cuenta con una trayectoria vinculada con la actividad hotelera local.

Su llegada a la presidencia busca garantizar la continuidad del funcionamiento institucional y de las iniciativas que la entidad desarrolla en representación del sector turístico privado de Villa Carlos Paz.

Una renuncia atravesada por el escenario político

La salida de Metrebián se produjo en un contexto que excede sus nuevas responsabilidades empresariales e institucionales.

Durante las últimas semanas, su nombre comenzó a mencionarse con insistencia entre los posibles candidatos a intendente de Villa Carlos Paz para las elecciones municipales de junio de 2027.

El propio empresario alimentó esas versiones cuando, a comienzos de octubre, reconoció públicamente que no descartaba competir por la intendencia y anticipó que más adelante podría haber novedades sobre esa posibilidad.

En paralelo, trascendieron cuestionamientos de integrantes de la Cámara de Turismo respecto de sus eventuales aspiraciones políticas y del protagonismo personal que había adquirido su gestión, una situación que habría generado tensiones dentro de la institución.

A ese escenario se suma una disposición del estatuto de la Cámara de Turismo, que establece que quienes integren su Comisión Directiva y tengan aspiraciones políticas deben renunciar a sus cargos, con el propósito de preservar la independencia institucional y mantener diferenciada la representación empresarial de la actividad partidaria.

La existencia de esa norma adquiere particular relevancia frente a las especulaciones sobre el futuro político de Metrebián, aunque la explicación comunicada para su renuncia fue la mayor dedicación que demandará su nueva función en CACPY.

Continuidad institucional y una agenda por delante

Con Picotto al frente, la Cámara de Turismo deberá continuar su actividad en una etapa importante para el sector, cuando Villa Carlos Paz comienza a preparar una nueva temporada de verano.

La entidad viene desarrollando iniciativas vinculadas con la promoción del destino, el fortalecimiento de la oferta turística y la articulación entre los distintos prestadores privados y organismos públicos.

Entre las acciones recientes se encuentra la presentación de los cuatro corredores gastronómicos de la ciudad, además de la propuesta de una Ley de Prestaciones de Servicios Turísticos para Córdoba, impulsada durante la presidencia de Metrebián.

La continuidad de esos proyectos y la definición de las próximas prioridades institucionales quedarán ahora bajo la conducción de Picotto y el resto de la Comisión Directiva.

El empresario hotelero asumirá esa responsabilidad hasta la realización de la próxima asamblea, instancia en la que deberá resolverse la continuidad de las autoridades de la entidad.

De esta manera, la Cámara de Turismo procura dar continuidad a su funcionamiento después de un recambio que, por sus circunstancias y su vinculación con el escenario electoral de 2027, trascendió el ámbito estrictamente institucional.