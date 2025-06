Grave escándalo en Villa Carlos Paz: acusan al defensor del Pueblo de conducir alcoholizado y piden su renuncia

Un video viral muestra a Víctor Curvino, actual titular del organismo y candidato a la reelección, manejando por la Costanera con una copa en la mano. La difusión de las imágenes generó una ola de repudios y pedidos de renuncia por parte de distintos sectores políticos.

A pocos días de la elección para renovar la Defensoría del Pueblo en Villa Carlos Paz, prevista para el domingo 29 de junio, un video que se viralizó en redes sociales provocó un verdadero escándalo en la ciudad. En las imágenes, se observa al actual defensor del Pueblo, Víctor Curvino, transitando en un vehículo por la Costanera con una copa en la mano, acompañado por quien sería su pareja.

La escena transcurre en un tono distendido, con risas y comentarios que refuerzan la presunta conducta inapropiada, incluso involucrando al área de Seguridad Urbana del municipio y al intendente. En el registro audiovisual se escucha a la mujer decir: “El defensor del Pueblo chupando en la Costanera…”, a lo que Curvino responde: “Seguridad Urbana no me deja en paz… loco, me siguen los muchachos de Seguridad Urbana. ¿Dónde está el intendente para que ponga orden?” La conversación concluye con la mujer afirmando: “Encima está chupado…”

Aunque no hubo una confirmación del contexto ni del momento exacto de la filmación, el video se replicó en las últimas horas de forma masiva en WhatsApp y otras plataformas, acompañado del mensaje “reenviado muchas veces”, lo que da cuenta del fuerte impacto que causó entre los vecinos.

A raíz de la difusión, comenzaron a multiplicarse los pronunciamientos públicos de repudio. Por caso, el del bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz, que publicó el video en sus redes sociales acompañado del siguiente comunicado:

“Desde nuestro espacio repudiamos enérgicamente el video que circula del actual Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, conduciendo alcoholizado.

El rol institucional que ocupa exige ejemplaridad, respeto a la ley y conducta ética intachable. Esta situación no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que daña profundamente la credibilidad de una institución que debe defender los derechos de todos los vecinos.

Exigimos su INMEDIATA RENUNCIA, porque no se puede ejercer un cargo tan sensible sin el compromiso moral que el rol exige.”

En el mismo sentido, el Frente Cívico también repudió el hecho que, “no solo constituye una falta gravísima de responsabilidad personal y pública, sino que mancha el rol institucional que representa y evidencia el desprecio con el que algunos funcionarios tratan a los ciudadanos y a las normas de convivencia”.

“No se trata únicamente de un error individual: es una forma de hacer política que ya no queremos más en nuestra ciudad.

Por ello, exigimos la renuncia inmediata del Defensor del Pueblo, ya que su continuidad en el cargo resulta incompatible con los valores de integridad, ética y respeto a la comunidad que debe representar”, señaló el espacio.

El episodio ocurre en medio de una campaña electoral que hasta ahora había transitado prácticamente sin sobresaltos, salvo algunas denuncias contra el oficialismo por utilizar la estructura del municipio en favor de, justamente, Curvino.

Como sea, la posibilidad de que el defensor del Pueblo haya violado normas de tránsito y de convivencia mientras ostenta un cargo que exige ejemplaridad, generó un profundo malestar.

Por esto, urge una contundente aclaración.