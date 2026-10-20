Milei calificó de “pelotudez” que los argentinos no lleguen a fin de mes y desató críticas de la oposición

El Presidente cuestionó durante un discurso en Neuquén las afirmaciones sobre las dificultades económicas de las familias y preguntó cómo hacen para sobrevivir quienes se quedan sin dinero el día 20. Diputados opositores respondieron que muchos hogares recurren al endeudamiento. Una encuesta reciente indica que el 65,3% de los consultados agota sus ingresos antes de terminar el mes.

El presidente Javier Milei desató una nueva polémica al calificar como “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes. Durante un discurso pronunciado el lunes en Neuquén, cuestionó las advertencias sobre el deterioro de los ingresos familiares, las atribuyó a una operación política del kirchnerismo y lanzó una pregunta que provocó fuertes respuestas de dirigentes opositores.

Las declaraciones se produjeron durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, ante empresarios y representantes del sector energético, mientras el mandatario defendía los resultados de su programa económico y destacaba el crecimiento de la producción petrolera.

En un tramo de su exposición, Milei se refirió a las dificultades económicas que atraviesan los hogares y reprodujo con tono irónico las afirmaciones sobre quienes agotan sus ingresos antes del día 20.

A continuación, preguntó “¿cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, para luego descalificar el planteo como una expresión impulsada por el kirchnerismo y difundida por medios de comunicación a los que acusó de actuar con intereses políticos.

El Presidente sostuvo que esas afirmaciones buscan desacreditar los avances de su gestión y pidió no dejarse influir por quienes, según su interpretación, condujeron al país hacia la crisis económica.

En ese marco, reivindicó la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y las medidas de desregulación adoptadas desde diciembre de 2023. También destacó el crecimiento de Vaca Muerta y sostuvo que la economía argentina atraviesa una transformación que permitirá mejorar la actividad y los ingresos.

La respuesta de la oposición: endeudamiento para cubrir los gastos

Las expresiones presidenciales generaron cuestionamientos de dirigentes de diferentes espacios políticos, que señalaron el creciente recurso al crédito y al financiamiento informal como una de las principales respuestas de las familias frente a la insuficiencia de sus ingresos.

El diputado nacional de la UCR Pablo Juliano respondió directamente a la pregunta de Milei y enumeró algunas de las estrategias que utilizan los hogares para afrontar los últimos días del mes.

Entre ellas mencionó pedir fiado, pagar las compras del supermercado en cuotas, postergar facturas de servicios y recurrir a la ayuda de familiares.

“Después de casi tres años de gobierno, debería conocer la diferencia entre llegar a fin de mes y sobrevivir endeudado”, cuestionó.

También recordó el incremento de la morosidad de los hogares y acusó al mandatario de desconocer las dificultades económicas de una parte importante de la población.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro calificó de irrespetuosa la intervención presidencial y cuestionó la falta de sensibilidad frente a quienes atraviesan problemas económicos.

Ferraro sostuvo que numerosos argentinos viven con angustia e incertidumbre porque sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades del hogar. A su entender, el Presidente debería reconocer esa situación antes de descalificarla.

La diputada Marcela Pagano, quien se distanció del oficialismo después de haber integrado La Libertad Avanza, también respondió a Milei y vinculó sus declaraciones con el aumento del endeudamiento familiar.

Pagano afirmó que muchas personas recurren a préstamos y tarjetas de crédito para comprar alimentos y afrontar gastos esenciales. Además, recordó que la Cámara de Diputados tiene previsto debatir este miércoles un proyecto destinado a aliviar las deudas de las familias.

Las repercusiones llegaron incluso al exterior. El expresidente de Ecuador Rafael Correa se sumó a las críticas a través de sus redes sociales y cuestionó la interpretación del mandatario argentino sobre las dificultades para llegar a fin de mes.

Una encuesta revela que el 65,3% agota sus ingresos antes del día 20

La polémica coincidió con la difusión de un relevamiento nacional que refleja las dificultades de numerosos hogares para sostener sus gastos durante todo el mes.

Según el Monitor de Opinión Pública de septiembre de 2026, elaborado por Zentrix Consultora, el 65,3% de los encuestados afirmó que sus ingresos se agotan a más tardar el día 20.

El estudio fue realizado entre el 22 y el 30 de septiembre sobre una muestra de 1.438 personas de distintas jurisdicciones del país.

Los resultados muestran que el 38,9% de los consultados se queda sin recursos de sus ingresos habituales antes de completar la primera quincena, mientras que apenas el 9,8% consigue llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

La situación es especialmente compleja entre los menores de 40 años, grupo en el que el 72% manifestó que sus ingresos se terminan antes del día 20. Entre las personas de menores recursos, esa proporción alcanza el 83,3%.

El relevamiento también revela que el 56,2% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses.

Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el 55,1% utilizó esos recursos para comprar alimentos o afrontar gastos de salud, mientras que otro 21,3% los destinó al pago de tarifas y servicios.

En conjunto, más de tres de cada cuatro personas endeudadas utilizaron el crédito para cubrir necesidades esenciales, una situación que refleja el peso creciente de las obligaciones cotidianas sobre los presupuestos familiares.

La morosidad de las familias sigue en niveles elevados

Los resultados de la encuesta encuentran otro elemento de contexto en los últimos datos oficiales del sistema financiero.

Según el informe sobre bancos publicado el viernes 16 de octubre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los créditos otorgados a las familias alcanzó el 12,81% en agosto.

El indicador registró una leve disminución mensual respecto del 12,9% de julio, pero permanece muy por encima del 6,6% observado en agosto de 2025.

En apenas un año, la proporción de préstamos familiares con atrasos de pago prácticamente se duplicó.

La evolución del endeudamiento muestra las dificultades de una parte de los hogares para cumplir con sus compromisos financieros, en un contexto de ingresos ajustados y elevados costos de financiamiento.

Las declaraciones de Milei reabrieron así la discusión sobre el alcance de la recuperación económica y su impacto en la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno destaca el ordenamiento fiscal, la desaceleración inflacionaria y el crecimiento de determinados sectores productivos, los relevamientos sobre ingresos y los registros bancarios muestran las dificultades que persisten para afrontar los gastos mensuales, una de las principales preocupaciones económicas de las familias argentinas.