El sur de Punilla y Villa Carlos Paz abren una agenda de trabajo conjunto con la prevención de El Niño como prioridad

El intendente Esteban Avilés recibió a representantes del Ente Intermunicipal del Sur de Punilla para avanzar en la coordinación regional. La primera preocupación compartida es la preparación ante las lluvias de verano en la cuenca del río San Antonio. También proyectan acuerdos sobre infraestructura, servicios públicos y turismo.

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, recibió este jueves a representantes del Ente Intermunicipal del Sur de Punilla, en una reunión que abrió una nueva instancia de coordinación entre la ciudad y las localidades vecinas para abordar problemáticas comunes y desarrollar acciones conjuntas.

El encuentro se realizó al mediodía y tuvo como primer eje de trabajo la prevención de contingencias vinculadas con las lluvias de verano y las posibles crecientes del río San Antonio, una preocupación compartida por los gobiernos locales de toda la cuenca.

Participaron el presidente comunal de Mayu Sumaj y titular de la Comunidad Regional Punilla, Fabián Flores; el intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio; el presidente comunal de Tala Huasi, Marcelo Mainardi; y el secretario de Economía, Finanzas y Desarrollo Productivo de San Antonio de Arredondo, Sebastián Arias, en representación del municipio.

La reunión representa un acercamiento institucional entre Villa Carlos Paz y el Ente, que busca establecer un canal permanente de comunicación para coordinar iniciativas y aprovechar de manera conjunta los recursos disponibles.

La cuenca del San Antonio, primera prioridad

El punto central de este primer encuentro estuvo relacionado con la preparación ante posibles episodios de lluvias intensas durante la próxima temporada estival, en el marco de las preocupaciones por los efectos que podría tener el fenómeno climático El Niño.

El río San Antonio atraviesa y conecta buena parte de las localidades involucradas, además de constituir uno de los principales atractivos turísticos de la región. Esa condición exige medidas preventivas que contemplen tanto a la población residente como a los miles de visitantes que utilizan sus playas y balnearios durante el verano.

La reunión da continuidad a un trabajo que los gobiernos del sur de Punilla comenzaron a profundizar recientemente, con el impulso de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz y la participación de organismos provinciales de Defensa Civil y Gestión de Riesgos.

En ese marco, el cuartel encabezado por Daniel Arce presentó un relevamiento técnico que identificó 360 viviendas con riesgo potencial de inundación en San Antonio de Arredondo, Icho Cruz, Mayu Sumaj, Tala Huasi y Cuesta Blanca.

El estudio permitió confeccionar un mapa de sectores vulnerables y avanzar en la planificación de medidas de prevención, protocolos de actuación y eventuales operativos de evacuación.

En aquella oportunidad también se había anticipado la intención de incorporar formalmente a Villa Carlos Paz a la mesa de trabajo regional, teniendo en cuenta su vinculación directa con la cuenca del río San Antonio.

El encuentro de este jueves constituye un primer paso concreto en esa dirección.

Según lo acordado, los gobiernos participantes pondrán a disposición sus capacidades técnicas, operativas y humanas para avanzar en la prevención de situaciones críticas y mejorar la coordinación ante eventuales emergencias.

Flores destacó la apertura de Villa Carlos Paz

El presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabián Flores, valoró la predisposición de Avilés para abrir un espacio de diálogo con los municipios y comunas del sur del departamento.

El mandatario de Mayu Sumaj consideró especialmente importante fortalecer los vínculos con Villa Carlos Paz, a la que identificó como la ciudad de mayor peso dentro de este corredor regional.

“Es necesario articular en bloque muchas respuestas a las demandas de los vecinos”, expresó.

Flores sostuvo que las localidades comparten características y necesidades que hacen conveniente superar los límites administrativos para encontrar soluciones.

“Hay cuestiones que son comunes a todos los pueblos de este corredor y todas las localidades que están presentes en esta mesa comparten dinámicas económicas, demográficas y de desarrollo muy similares”, señaló.

En ese sentido, consideró que la coordinación regional puede dar mayor capacidad de gestión a los gobiernos locales y facilitar respuestas que resultan más difíciles de alcanzar mediante iniciativas aisladas.

Infraestructura, servicios y turismo en la agenda

Aunque la prevención de crecientes concentró buena parte de la reunión, la intención de los participantes es que el espacio tenga continuidad y amplíe progresivamente sus temas de trabajo.

Entre las cuestiones previstas para próximos encuentros aparecen el desarrollo de infraestructura, la prestación de servicios públicos y la articulación de políticas turísticas, además de otras necesidades que atraviesan a las comunidades del corredor.

La proximidad geográfica, el movimiento cotidiano de residentes entre localidades y la utilización compartida de recursos naturales y servicios plantean problemas que exceden las jurisdicciones municipales y comunales.

Desde el Ente Intermunicipal se destacó que la nueva mesa buscará funcionar mediante reuniones periódicas, con el propósito de sostener una agenda común y establecer mecanismos de colaboración entre los distintos gobiernos.

El encuentro con Avilés abre así una instancia de cooperación regional cuyo primer desafío será traducir los acuerdos en medidas concretas de prevención y coordinación ante las lluvias de verano, con la posibilidad de extender ese trabajo a otras áreas estratégicas para el desarrollo del sur de Punilla.