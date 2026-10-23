Allanamientos de la FPA en Villa Carlos Paz y Malagueño: drogas, armas y dos detenidos

Los procedimientos se realizaron en los barrios José Muñoz y San Nicolás. Según la investigación, los acusados comercializaban estupefacientes desde sus domicilios y mediante delivery, con mayor actividad en las previas de fiestas electrónicas.

Dos hombres de 28 años fueron detenidos durante allanamientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Villa Carlos Paz y Malagueño, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que permitió secuestrar distintas drogas, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

Los procedimientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal a partir de múltiples denuncias anónimas recibidas a través de la línea 0800-888-8080.

Los efectivos allanaron dos viviendas ubicadas en barrio José Muñoz, de Villa Carlos Paz, y barrio San Nicolás, de Malagueño.

Durante los operativos se incautaron 156 dosis de marihuana y 20 de cocaína, además de cantidades no especificadas de tusi, MDMA y dimetoximetilanfetamina.

También fueron secuestrados una pistola, una réplica de arma de fuego, seis cartuchos, una motocicleta, un automóvil y $536.330 en efectivo.

Venta por delivery y fiestas electrónicas

De acuerdo con la investigación, los sospechosos comercializaban estupefacientes tanto desde sus domicilios como mediante la modalidad de delivery, con entregas a sus clientes en distintos puntos de la región.

Los investigadores establecieron además que la actividad se incrementaba durante los fines de semana, especialmente en las horas previas a las fiestas electrónicas que se desarrollan en localidades de los departamentos Punilla y Santa María.

Los dos hombres quedaron detenidos por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz supervisó los procedimientos y dispuso las medidas judiciales correspondientes.