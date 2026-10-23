Valle Hermoso coordinó con Provincia acciones para mejorar la gestión de residuos

El intendente Daniel Spadoni recibió a autoridades ambientales del Gobierno de Córdoba. Analizaron el manejo de residuos sólidos urbanos, el tratamiento de restos verdes y el aprovechamiento de la nueva chipeadora municipal.

El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, mantuvo una reunión con autoridades ambientales del Gobierno de Córdoba para coordinar acciones vinculadas con la gestión de residuos y el cuidado ambiental en la localidad.

Del encuentro participaron el secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero; el subsecretario de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Germán Juri; y el licenciado en Gestión Ambiental Ignacio Lumello.

Durante la reunión se analizaron estrategias para optimizar el manejo de los residuos sólidos urbanos y fortalecer el control y tratamiento de los residuos verdes.

Uno de los puntos abordados fue el funcionamiento de la chipeadora adquirida este año por la Municipalidad, equipamiento destinado al procesamiento de restos de poda y otros residuos vegetales.

Municipio y Provincia trabajaron sobre alternativas para mejorar su utilización y aprovechar con mayor eficiencia esta herramienta dentro del esquema local de tratamiento de residuos verdes.

Desde la Municipalidad señalaron que el encuentro forma parte de la articulación con organismos provinciales para avanzar en medidas vinculadas con la gestión ambiental y el manejo de los distintos tipos de residuos generados en Valle Hermoso.