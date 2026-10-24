Sansone asumió la presidencia de ASHOGA tras dos mandatos de Sacilotto: “El sector turístico está pasando por un momento sensible”

La Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz renovó sus autoridades para los próximos dos ejercicios. Sacilotto destacó la importancia de limitar la permanencia en los cargos y Sansone asumió con el compromiso de sostener el trabajo institucional en un momento complejo para el sector.

La Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (ASHOGA) renovó sus autoridades y designó a Mario Sansone como nuevo presidente de la institución, en reemplazo de Carolina Sacilotto, quien concluyó dos mandatos al frente de la entidad.

La renovación incluyó tanto a la Comisión Directiva como a la Comisión Revisora y Fiscalizadora Institucional, cuyos integrantes ejercerán sus funciones durante un nuevo período de dos ejercicios.

El recambio abre una nueva etapa para una de las principales entidades representativas del sector turístico privado de Villa Carlos Paz, en un contexto atravesado por dificultades económicas y desafíos vinculados con la competitividad y la rentabilidad de los establecimientos.

Sacilotto: “Las instituciones deben trascender a las personas”

Al despedirse de la presidencia, Carolina Sacilotto puso el acento en el carácter colectivo de la gestión desarrollada durante sus dos mandatos y reivindicó la importancia de renovar periódicamente las conducciones.

“Esta nunca fue la gestión de una persona. Fue la gestión de un equipo”, destacó.

En esa línea, defendió especialmente las disposiciones estatutarias que establecen límites a la permanencia de los presidentes, al considerar que la alternancia permite enriquecer el funcionamiento institucional.

“Es tan necesario y oportuno que nuestro estatuto establezca límites a la permanencia de sus presidentes, porque las instituciones deben trascender a las personas, necesitan nuevas miradas, nuevas energías, nuevas ideas y nuevas formas de hacer”, sostuvo.

Su reflexión marcó el cierre de una etapa caracterizada por la representación de los intereses hoteleros, gastronómicos y turísticos, el seguimiento de la evolución de la actividad y la participación de ASHOGA en distintas iniciativas vinculadas con el desarrollo del destino.

Sansone: más de 30 años vinculado a la institución

Para Mario Sansone, la llegada a la presidencia representa también un reconocimiento a su trayectoria dentro de ASHOGA, entidad de la que es socio desde hace más de tres décadas.

“Es un enorme honor, un privilegio”, expresó al asumir la nueva responsabilidad.

El flamante presidente destacó especialmente la posibilidad de “culminar mi periplo de dirigente nada más y nada menos que como presidente de la institución de la cual soy socio hace más de 30 años”.

Sansone aseguró que su gestión buscará dar continuidad al trabajo desarrollado por la conducción saliente, aunque reconoció que deberá afrontar un escenario particularmente difícil para la actividad.

“Los objetivos son los mismos de siempre, es decir, la continuidad de lo que ha hecho esta comisión y la tarea de Carolina”, explicó.

A partir de esa premisa, señaló que la prioridad estará puesta en acompañar a los establecimientos asociados frente a las dificultades económicas que atraviesan.

El sector turístico, advirtió, “está pasando por un momento sensible”, por lo que la nueva conducción concentrará sus esfuerzos en fortalecer la representación y defensa de sus intereses.

“Todo el énfasis y toda la energía la vamos a poner en ese sentido, en ver cómo la institución puede velar por los intereses del sector que no la está pasando bien, como muchos sectores de la Argentina”, afirmó.

Una institución ordenada y una gestión que “deja la vara muy alta”

Sansone también dedicó parte de sus primeras declaraciones a reconocer el trabajo de la comisión saliente y las condiciones institucionales en las que recibe la presidencia.

“La tarea de esta comisión ha sido ejemplar, deja la vara muy alta”, sostuvo, al admitir el desafío que representa continuar una gestión a la que valoró especialmente.

En ese sentido, destacó que recibe una institución ordenada tanto en su funcionamiento interno como en su situación económica, con vínculos consolidados en los ámbitos regional y federal.

La renovación se produce, además, en un momento en el que ASHOGA viene insistiendo sobre una preocupación central para los prestadores: que los buenos niveles de ocupación turística se traduzcan también en resultados económicos que permitan sostener la actividad.

Con Sansone al frente, la entidad inicia así una nueva etapa que combina continuidad y renovación, después de dos períodos encabezados por Sacilotto, con el desafío de acompañar a sus asociados en un escenario económico complejo y fortalecer la representación del sector hotelero, gastronómico y turístico de Villa Carlos Paz.