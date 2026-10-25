“Cinco votos, no hay número suficiente”: la rutina con la que el oficialismo deja los proyectos opositores atrapados en comisión

Tres concejales presentaron iniciativas sobre inversiones, accesibilidad y salud. Las fundamentaron y pidieron tratarlas en la sesión del jueves, pero Carlos Paz Unido volvió a negar el tratamiento sobre tablas sin ofrecer explicaciones. El pase a comisión es un procedimiento legislativo legítimo que, utilizado de manera sistemática y sin una discusión posterior, permite neutralizar propuestas sin asumir el costo político de rechazarlas.

“Tres votos, no hay número suficiente”.

La secretaria legislativa Sandra Bohn anunció el resultado de la moción presentada por Fernando Revello y el proyecto pasó a comisión.

Un rato después, Pía Felpeto terminó de fundamentar su iniciativa. Se votó y volvió a escucharse la misma fórmula, aunque con otro número: “Cinco votos, no hay número suficiente”.

La escena se repitió tras la exposición de Carlos Quaranta. Otros cinco votos, nuevamente insuficientes. Otro expediente enviado a comisión.

Tres concejales, tres proyectos sobre temas completamente diferentes y un mismo destino.

La sesión del jueves 22 de octubre ofreció una muestra particularmente clara de una dinámica legislativa que Carlos Paz Unido viene imponiendo desde hace años en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz: las minorías presentan iniciativas, exponen sus fundamentos y solicitan que sean tratadas, pero el oficialismo utiliza su mayoría para impedir que se debata y vote sobre el contenido de las propuestas.

Lo hace sin necesidad de pronunciarse en contra de ellas. En muchos casos, ni siquiera considera necesario explicar por qué rechaza su tratamiento inmediato.

La primera votación del jueves tuvo una particularidad que corresponde señalar: el pedido de Revello obtuvo solamente tres votos porque dos de los cinco concejales opositores tampoco lo acompañaron.

No es lo habitual. En general, los pedidos de tratamiento sobre tablas de las minorías reciben el respaldo de las cinco bancas opositoras, aun cuando pertenezcan a bloques diferentes. Así ocurrió, de hecho, con los proyectos de Felpeto y Quaranta.

La diferencia importa para interpretar correctamente cada votación. En el caso de Revello, el rechazo al tratamiento inmediato también contó con la posición de dos integrantes de la oposición.

Pero el dato no modifica la cuestión central: con siete de las doce bancas, Carlos Paz Unido tiene la capacidad de habilitar o impedir el tratamiento de las iniciativas. Y cuando las cinco minorías acompañaron los otros dos pedidos, la respuesta oficialista fue exactamente la misma.

No hubo explicaciones sobre las inversiones de Euclides Bugliotti, las dificultades de accesibilidad urbana o las consecuencias del recorte nacional de medicamentos del programa Remediar.

Tampoco se escucharon argumentos para justificar por qué esos asuntos debían esperar.

Solamente se contaron los votos.

Y los tres proyectos siguieron el camino habitual hacia las comisiones.

La ventaja política de no rechazar nada

Enviar un proyecto a comisión es una práctica perfectamente válida y, muchas veces, necesaria.

El trabajo legislativo requiere analizar propuestas, consultar especialistas, revisar antecedentes, introducir modificaciones y construir acuerdos. Las comisiones existen precisamente para permitir esa tarea antes de que una iniciativa llegue al recinto para su tratamiento definitivo.

El problema aparece cuando el pase a comisión deja de ser una instancia de trabajo y se convierte en una forma de sacar los expedientes de circulación.

Es una diferencia fundamental para comprender el funcionamiento del Concejo de Villa Carlos Paz.

Cuando Carlos Paz Unido vota contra el tratamiento sobre tablas de una propuesta opositora, formalmente no está rechazando el proyecto. Solamente impide que sea tratado en esa sesión y permite que continúe su trámite ordinario.

Esa distinción tiene una ventaja política evidente.

El oficialismo puede sostener que no rechazó un pedido de informes, una declaración o una iniciativa normativa. Que únicamente se opuso a tratarla de inmediato.

Y hasta allí el argumento es perfectamente defendible.

Lo que cambia su significado es lo que ocurre después.

Las comisiones están presididas por el propio oficialismo, que conserva así la capacidad de conducir su agenda. Numerosas iniciativas de las minorías terminan acumulándose sin tratamiento efectivo, sin despacho y sin regresar al recinto para una decisión definitiva.

En esas condiciones, el pase a comisión funciona como un rechazo de hecho, aunque nunca exista una votación formal contra el contenido del proyecto.

El oficialismo se evita discutir si una propuesta es necesaria, inconveniente, inoportuna o técnicamente deficiente.

Tampoco necesita presentar una alternativa.

Le alcanza con negar el tratamiento inmediato y, posteriormente, no impulsar su discusión en comisión.

Es un mecanismo tan sencillo como eficaz: la mayoría conserva el control de la agenda legislativa y evita asumir públicamente las razones por las que prefiere no avanzar con determinadas iniciativas.

Bugliotti: un pedido para saber qué inversiones llegaron al municipio

El primero de los proyectos del jueves fue presentado por Fernando Revello, de Juntos por Carlos Paz.

El expediente solicitaba información sobre las inversiones que el empresario Euclides Bugliotti había mencionado públicamente para Villa Carlos Paz, en medio de una controversia con el intendente Esteban Avilés por las posibilidades de desarrollar emprendimientos dentro de la ciudad.

“Lo que queremos saber es si ese proyecto o esos proyectos han sido presentados”, explicó Revello.

El pedido pretendía establecer si existían presentaciones formales ante el Departamento Ejecutivo y, en ese caso, conocer sus características, ubicaciones, objetivos, fechas de ingreso y expedientes administrativos.

También requería documentación técnica, eventuales estudios de factibilidad, posibles impactos urbanos, ambientales y económicos, necesidades de infraestructura y responsabilidades que corresponderían al municipio y a los desarrollistas.

La iniciativa no proponía aprobar las inversiones ni rechazarlas.

Buscaba que el Concejo conociera qué proyectos estaban efectivamente bajo análisis y en qué condiciones.

Revello vinculó el planteo con anteriores dificultades de las minorías para acceder a información del Ejecutivo. Mencionó pedidos relacionados con el Paseo de la Identidad y la denominada casilla de Turismo, y reclamó una participación más activa de los representantes opositores en las discusiones sobre el desarrollo urbano.

“Nosotros, de las minorías, representamos casi el 45% de los vecinos”, sostuvo, al fundamentar por qué considera necesario que esos sectores puedan conocer y evaluar proyectos de semejante envergadura.

Su planteo apuntaba a una cuestión concreta: que los concejales no se enteren de las decisiones cuando los emprendimientos ya estén prácticamente definidos.

Desde las bancas oficialistas no hubo respuesta.

La moción reunió tres votos favorables. Dos concejales opositores (Daniel Ribetti y Pía Felpeto) no la acompañaron y los siete integrantes de Carlos Paz Unido tampoco habilitaron el tratamiento.

“Tres votos, no hay número suficiente”, anunció Bohn.

El pedido de informes pasó a comisión y las preguntas de Revello quedaron sin una respuesta legislativa.

Accesibilidad: preguntas sobre la ciudad cotidiana

La segunda iniciativa, presentada por Pía Felpeto, también de Juntos por Carlos Paz, abordaba una problemática completamente distinta.

El proyecto solicitaba un informe integral sobre las políticas de accesibilidad urbana desarrolladas durante los últimos dos años.

“Antes de pensar en la ciudad que queremos mostrarle al mundo, tenemos que ocuparnos de la ciudad que le estamos ofreciendo todos los días a nuestros vecinos”, planteó Felpeto.

La concejala contrastó la imagen turística de Villa Carlos Paz con las dificultades que encuentran cotidianamente las personas con discapacidad, adultos mayores, vecinos con movilidad reducida y familias que necesitan desplazarse por espacios públicos que no siempre reúnen condiciones adecuadas.

Veredas deterioradas, rampas inexistentes o fuera de servicio, obstáculos en los recorridos peatonales y dificultades de acceso a edificios y espacios públicos formaron parte de su exposición.

“La accesibilidad no es un privilegio ni una concesión del Estado, es un derecho”, sostuvo.

El proyecto, contenía preguntas específicas sobre transporte urbano, funcionamiento de rampas, inspecciones, reclamos de usuarios y condiciones de accesibilidad en plazas, costaneras, balnearios y dependencias municipales.

También solicitaba información sobre el estado de las veredas y la aplicación de la Ordenanza 6616, que regula obligaciones de construcción y reparación, controles y sanciones.

La iniciativa incorporaba además la accesibilidad de los canales digitales municipales, la señalización inclusiva y los programas destinados a personas con discapacidad.

La información debía remitirse al Concejo en un plazo de diez días.

Felpeto explicó que no estaba reclamando la reconstrucción inmediata de todas las veredas de Villa Carlos Paz. Pretendía conocer el diagnóstico disponible y las acciones realizadas para establecer prioridades.

“No podemos mejorar aquello que no conocemos ni planificar seriamente sin un diagnóstico real de nuestro espacio urbano”, argumentó.

Su cierre recuperó la relación entre la calidad de vida y el perfil turístico: “Villa Carlos Paz tiene que ser ante todo una buena ciudad para vivir porque cuando una ciudad es buena para sus vecinos, también es una ciudad que vale la pena visitar”.

El oficialismo no respondió sobre las políticas de accesibilidad ni explicó por qué el pedido debía postergarse.

Esta vez, los cinco concejales opositores acompañaron el tratamiento sobre tablas.

“Cinco votos, no hay número suficiente”, anunció Bohn.

El expediente también pasó a comisión.

Un antecedente que lleva más de un año

El caso de Felpeto resulta especialmente significativo por un antecedente incluido en su propio proyecto.

En mayo de 2025, Fernando Revello ya había presentado una iniciativa para realizar un relevamiento integral de veredas, cazuelas y cordones de Villa Carlos Paz, con atención a su estado físico y sus condiciones de accesibilidad.

Aquella propuesta tampoco consiguió que Carlos Paz Unido habilitara su tratamiento sobre tablas.

Más de un año después, el relevamiento solicitado no se concretó y otro proyecto opositor volvió a llevar al recinto preguntas sobre las mismas dificultades urbanas.

La secuencia permite observar el problema más allá de una votación aislada.

En 2025 se propuso relevar las condiciones de las veredas.

En 2026 se pidió información para conocer qué se había hecho y cómo se estaban abordando las barreras de accesibilidad.

En ambas oportunidades, la iniciativa opositora encontró el mismo obstáculo legislativo.

El antecedente muestra por qué no alcanza con afirmar que un proyecto sigue en trámite: también importa saber si ese trámite produce algún resultado.

Remediar: tampoco se habilitó un pronunciamiento sanitario

La tercera propuesta correspondió a Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente.

El proyecto buscaba que el Concejo de Representantes expresara su rechazo y preocupación ante la reducción de medicamentos del programa nacional Remediar, mediante una comunicación dirigida al Ministerio de Salud de la Nación.

Quaranta cuestionó la Resolución 1477/2026 y sostuvo que el recorte redujo drásticamente la nómina de medicamentos esenciales distribuidos gratuitamente a través del programa, que, según detalló, pasó de 128 medicamentos a solamente seis, vinculados con tratamientos cardiovasculares.

El concejal advirtió que las consecuencias no quedarían limitadas a los pacientes que necesitan esos tratamientos.

También podrían trasladarse a los municipios y comunas, cuyos centros de atención primaria deberían responder a una demanda mayor con recursos propios.

“Las enfermedades no van a desaparecer y las personas que necesitan esos remedios no van a desaparecer”, señaló.

Quaranta recordó que Remediar comenzó a implementarse en 2002 y atravesó gobiernos nacionales de distintos signos políticos.

“Hay políticas públicas que exceden una cuestión de un gobierno y que tienen que ver con la humanidad”, sostuvo.

El proyecto no creaba obligaciones presupuestarias para la Municipalidad ni modificaba la organización de su sistema de salud.

Proponía que el Concejo expresara institucionalmente su posición y reclamara la restitución de medicamentos esenciales.

El concejal recordó que autoridades provinciales, intendentes y jefes comunales ya habían manifestado preocupación por el recorte, y consideró que Villa Carlos Paz debía sumarse al reclamo.

Tampoco en esta oportunidad hubo argumentos oficialistas sobre el contenido de la propuesta o las razones para postergar su tratamiento.

Los cinco representantes de las minorías acompañaron la moción.

“Cinco votos, no hay número suficiente”.

Y el expediente siguió el mismo camino que los anteriores.

El control del Ejecutivo también queda condicionado

Los tres proyectos permiten distinguir otra dimensión del problema.

No todas las iniciativas opositoras pretenden modificar las políticas del gobierno o imponer nuevas regulaciones.

Dos de las presentadas el jueves eran pedidos de informes.

El de Revello buscaba conocer qué actuaciones existían sobre inversiones privadas de gran escala. El de Felpeto solicitaba datos sobre políticas municipales de accesibilidad.

Ambos se relacionan directamente con la función de control que corresponde al Concejo de Representantes.

La Carta Orgánica Municipal reconoce esa atribución al facultar al cuerpo legislativo a requerir informes escritos al Departamento Ejecutivo.

Pero la posibilidad de ejercerla se debilita cuando el oficialismo puede bloquear los pedidos y luego mantenerlos sin tratamiento en las comisiones que también conduce.

El tercer proyecto tenía una naturaleza diferente. No requería información ni pretendía modificar una ordenanza: proponía una comunicación institucional sobre una decisión del Gobierno nacional.

También fue derivado a comisión.

Los asuntos eran distintos. Los fundamentos, también.

Lo que se mantuvo invariable fue la ausencia de una respuesta política del oficialismo sobre la necesidad o conveniencia de tratar cada uno de ellos.

La mayoría tiene derecho a rechazar, pero también debe dar explicaciones

Carlos Paz Unido cuenta con siete de las doce bancas del Concejo de Representantes.

Esa mayoría le permite acompañar las iniciativas del Ejecutivo, promover sus propios proyectos e imponer su criterio frente a las posiciones minoritarias.

También le permite rechazar propuestas opositoras.

Nada obliga al oficialismo a coincidir con Revello sobre las inversiones de Bugliotti, con Felpeto sobre el alcance del pedido de accesibilidad o con Quaranta sobre la conveniencia de pronunciarse contra el recorte de Remediar.

Puede considerar que un proyecto es improcedente, que requiere modificaciones, que solicita información ya disponible o que expresa una posición política con la que no está de acuerdo.

Pero cualquiera de esas razones puede y debería exponerse públicamente.

El problema de la práctica que viene imponiéndose en el Concejo es que el oficialismo ni siquiera necesita expresar una posición para neutralizar una propuesta.

Rechaza su tratamiento inmediato y conserva la posibilidad de postergar indefinidamente la discusión posterior.

Así, la mayoría utiliza su poder no solamente para decidir el resultado de las votaciones, sino también para determinar cuáles discusiones llegan a producirse.

La distinción es importante.

Un proyecto opositor debatido y rechazado permite conocer los argumentos de quienes lo impulsan y de quienes se oponen.

Un proyecto enviado a comisión y nunca tratado priva al cuerpo legislativo de esa confrontación pública de posiciones.

Y también priva a los vecinos de conocer qué piensa cada representante sobre los asuntos planteados.

La ficción de los expedientes que siguen vivos

La defensa formal del procedimiento es sencilla: los proyectos no fueron rechazados, solamente pasaron a comisión.

Es correcto.

Los expedientes continúan dentro del circuito legislativo.

Pero la experiencia acumulada en el Concejo muestra que esa continuidad administrativa no necesariamente se traduce en una discusión posterior.

Cuando una iniciativa permanece sin despacho, no vuelve al recinto y termina desplazada por nuevos asuntos, su existencia formal pierde buena parte de su sentido político.

De allí surge la pregunta que el oficialismo rara vez responde al disponer estos pases a comisión: si no corresponde debatir el proyecto ahora, ¿cuándo se propone hacerlo?

Y, sobre todo, ¿qué trabajo concreto realizará la comisión para que el expediente pueda regresar al recinto?

El jueves no hubo respuestas sobre esas cuestiones.

Ningún concejal oficialista explicó qué aspectos de los proyectos requerían mayor estudio, qué información faltaba o qué condiciones deberían cumplirse para volver a tratarlos.

Simplemente se impuso el resultado de las votaciones.

Con ese mecanismo, Carlos Paz Unido mantiene una ventaja política adicional: puede evitar que una propuesta avance sin quedar registrado como el bloque que votó en contra de su contenido.

La negativa queda concentrada en una cuestión procedimental.

Y el expediente, aunque formalmente continúe abierto, puede permanecer indefinidamente fuera del debate público.

El silencio también es una decisión

La sesión del jueves dejó tres escenas que, por su semejanza, resultan difíciles de ignorar.

Revello preguntó por inversiones empresariales que podrían tener impacto sobre el desarrollo urbano de Villa Carlos Paz.

Felpeto reclamó información sobre las condiciones de accesibilidad para vecinos y visitantes.

Quaranta propuso expresar preocupación por la reducción de medicamentos esenciales.

Los tres fundamentaron sus pedidos.

En el primer caso, dos concejales opositores tampoco acompañaron el tratamiento inmediato. En los otros dos, las cinco minorías votaron juntas.

En los tres casos, Carlos Paz Unido utilizó su mayoría para impedir que las iniciativas fueran discutidas y votadas por su contenido.

Y en ninguno ofreció explicaciones durante el debate.

Esa es la cuestión que trasciende los proyectos puntuales.

El pase a comisión puede ser una herramienta valiosa cuando sirve para estudiar, corregir y mejorar una propuesta. Pero cuando se lo utiliza de manera reiterada sin una instancia posterior de discusión, se convierte en un mecanismo para evitar decisiones que deberían asumirse públicamente.

El problema no es que el oficialismo tenga mayoría. La obtuvo y puede ejercerla legítimamente.

El problema es qué hace con esa mayoría y qué lugar deja para que las posiciones minoritarias sean efectivamente consideradas dentro del funcionamiento legislativo.

Los proyectos del jueves podían ser aprobados, modificados o rechazados. Ninguno tenía garantizado un resultado favorable ni su tratamiento inmediato.

Lo que volvió a quedar sin respuesta fue por qué el oficialismo no consideró necesario discutirlos en ese momento y qué pretende hacer con ellos después.

La rutina se repite desde hace años.

Un concejal opositor fundamenta.

Se cuentan los votos.

Sandra Bohn anuncia que no hay número suficiente.

Y el expediente pasa a comisión.

Allí comienza una espera que para numerosas iniciativas termina convirtiéndose en su destino definitivo.

Carlos Paz Unido no necesita votar contra los proyectos que prefiere no tratar. Le alcanza con enviarlos a comisión y dejar que el tiempo haga el resto.