En medio de rumores sobre una eventual candidatura a intendente, Metrebián dejó la Cámara de Turismo para asumir la vicepresidencia de CACPY

El empresario se apartó de la presidencia de la entidad para asumir nuevas responsabilidades nacionales e internacionales en la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs. Su decisión se conoce en un contexto de especulaciones sobre su posible participación en las elecciones municipales de junio próximo, una alternativa que él mismo reconoció que no descarta.

Christian Metrebián dejó la presidencia de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz para concentrarse en sus nuevas responsabilidades como vicepresidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyMEs (CACPY), una decisión que adquiere particular relevancia en el escenario político local por las versiones que lo mencionan como posible candidato a intendente en junio de 2027.

El empresario, presidente de Carlos Paz Televisión S.A. (CPTV), asumirá además la conducción de las relaciones internacionales de CACPY a través de la Unión de Operadores Latinoamericanos (UOL), con la tarea de fortalecer los vínculos entre las empresas del sector y sus representantes en otros países.

Según se informó, el nuevo cargo demandará una mayor dedicación a las actividades de representación nacional e internacional, motivo por el cual resolvió apartarse de la conducción de la institución turística local.

La decisión pone fin a una etapa que había comenzado en diciembre de 2025, cuando Metrebián asumió la presidencia de la Cámara de Turismo con una agenda orientada al fortalecimiento del sector privado y la articulación institucional.

Una salida en medio de las especulaciones políticas

Más allá de las razones institucionales comunicadas, el alejamiento se produce en un momento particular para el escenario político de Villa Carlos Paz.

Durante los últimos meses, el nombre de Metrebián comenzó a circular entre los posibles protagonistas de las elecciones municipales del 27 de junio de 2027, alimentando versiones sobre una eventual candidatura a intendente.

A comienzos de octubre, consultado por el medio Vox Punilla, el empresario reconoció públicamente que esa posibilidad forma parte de sus alternativas.

“No lo descarto y las novedades sobre mi eventual candidatura vendrán más adelante”, expresó entonces.

La declaración introdujo una novedad en torno a una eventual participación electoral que hasta ese momento se había mantenido principalmente en el terreno de las especulaciones.

En paralelo, durante las últimas semanas también trascendieron cuestionamientos atribuidos a integrantes de la propia Cámara de Turismo sobre el protagonismo personal de Metrebián y la posibilidad de que su posición institucional terminara vinculándose con una construcción política.

Distintos medios locales recogieron esos planteos, que incluyeron pedidos de apartamiento de la presidencia si decidía avanzar con sus aspiraciones electorales.

En ese contexto, su salida adquiere una dimensión que trasciende el recambio institucional, aunque por ahora Metrebián no anunció una candidatura ni precisó qué participación tendrá en el proceso electoral de 2027.

Una etapa al frente de la Cámara de Turismo

La decisión llega pocos días después de la quinta Fiesta Anual de Turismo, celebrada el 11 de octubre en Mundo Cocoguana, donde Metrebián encabezó uno de los encuentros institucionales más importantes del sector.

En aquella oportunidad, ante la vicegobernadora Myrian Prunotto y representantes de la actividad turística, el empresario defendió el protagonismo de la entidad en el desarrollo del destino y presentó una propuesta de Ley de Prestaciones de Servicios Turísticos para su tratamiento en la Legislatura provincial.

“Nuestro compromiso con el futuro turístico de nuestra ciudad es mantener viva esa impronta que nos definió desde nuestro origen: trabajar por una Carlos Paz cada vez más líder en el concierto turístico nacional”, había sostenido durante su discurso.

A lo largo de su gestión también acompañó iniciativas relacionadas con la promoción turística, la diversificación de la oferta y el fortalecimiento de los vínculos entre prestadores privados y organismos públicos.

Entre ellas se destacó la presentación de los cuatro corredores gastronómicos de Villa Carlos Paz, una propuesta impulsada por la institución de cara a la próxima temporada de verano.

Nuevas responsabilidades en las telecomunicaciones

En su nueva etapa, Metrebián ocupará la vicepresidencia de CACPY, una organización fundada en 2010 que representa a pequeñas y medianas empresas de televisión por cable e Internet de distintas regiones argentinas.

Su incorporación a la conducción no representa su primera experiencia dentro de la entidad, donde anteriormente se desempeñó como tesorero y secretario.

Ahora sumará la responsabilidad de desarrollar las relaciones internacionales a través de la UOL, promoviendo intercambios y oportunidades de cooperación entre operadores latinoamericanos.

La designación se produce en un contexto de transformación tecnológica, mayores necesidades de inversión en infraestructura y desafíos para las empresas regionales de telecomunicaciones.

Para Metrebián, significa ampliar su participación institucional dentro de un sector en el que desarrolla buena parte de su actividad empresarial.

En Villa Carlos Paz, mientras tanto, su alejamiento de la Cámara de Turismo deja abierta una nueva etapa para la entidad y coincide con un escenario político en el que su nombre ya comenzó a ser mencionado de cara a la sucesión municipal de 2027.