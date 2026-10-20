Gas natural: la Municipalidad de Villa Río Icho Cruz llama a licitación pública

LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE VILLA RIO ICHO CRUZ

1. OBJETO: “Contratación de trabajos y servicios necesarios para la ejecución de la obra Provisión, DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA POR REDES DE GAS NATURAL – Tercera Etapa – Sectores varios – Traza Plano DC 05163/010, en un todo de acuerdo a la Ordenanza 282/2026 y 284/2026”. De acuerdo a lo establecido mediante Decreto N° 073/2026, de fecha 15 de octubre de 2026, se efectúa el Llamado a Licitación Pública para la contratación de la obra “Licitación Pública a los fines de contratar trabajos y servicios necesarios para la ejecución de la obra Provisión, distribución domiciliaria por redes de Gas Natural – Tercera Etapa – Sectores varios – Traza Plano DC 05163/010, se fija el día 30 de Octubre de 2026, a las 11.00 horas, en la Secretaria de Gobierno y Coordinación General, sito en Av. Concordia N° 65, de esta Localidad, para el acto de apertura de Propuestas del llamado dispuesto en el artículo anterior.-

2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: La Licitación se efectuará conforme lo normado por la Ordenanza N° 284/2026.-

3.- DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: El Pliego y Legajo de la Licitación Pública estarán disponibles en la Mesa de Entradas de la Municipalidad.-

4.- CONSULTAS: Los proponentes deberán dirigirse a la Secretaria de Gobierno y Coordinación General: efectuar consultas a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para la Presentación de las Ofertas.-

5.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en Mesa de Entradas Municipal hasta las 12:00 h. del día 29 de Octubre de 2026.-

6.- APERTURA DE OFERTAS: Los Sobres Presentación serán abiertas en acto público, a las 11:00 h del día 30 de Octubre de 2026, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Secretaria de Gobierno y Coordinación General sito en sede municipal sita en Av. Concordia N° 65 de la Localidad de Villa Rio icho Cruz.-

7. PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CUATRO MILLONES ($504.000.000), incluyendo IVA.-

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la presente obra es de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. 9- Valor del pliego uno por ciento (1%) del monto de la Obra.-