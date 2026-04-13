Ricky Martin hizo vibrar el Kempes con un show agotado y una promesa para Córdoba

El cantante puertorriqueño se presentó este domingo 12 de abril en el estadio Mario Alberto Kempes ante una multitud y abrió su tramo argentino de la gira “Ricky Martin Live 2026”. Con un recital de alto impacto, repasó sus grandes hits, dejó un mensaje de afecto para Córdoba y prometió volver “muy pronto” con música nueva.

Ricky Martin regresó a Córdoba y convirtió al Kempes en una fiesta pop latina de principio a fin. A tres años de su última visita al país, el artista puertorriqueño volvió a presentarse en la provincia con un show que había agotado sus entradas y que marcó además el arranque de su gira nacional 2026.

La noche arrancó con el estadio colmado y un clima de euforia que se sintió desde temprano. La cordobesa Valentina Márquez fue la encargada de abrir la velada, mientras que el recital principal comenzó con “Pégate”, en un arranque de alto impacto que siguió con temas como “María”, “Adrenalina” y “Bombón de azúcar”.

A lo largo del concierto, Ricky Martin combinó hits bailables, baladas y una puesta de escala internacional. Entre los momentos más celebrados aparecieron “Vuelve”, “Livin’ la vida loca” y “La Copa de la Vida”, en un cierre con fuegos artificiales y una imagen que quedó como una de las postales de la noche: el cantante con una bandera argentina enroscada en el cuello frente a un estadio rendido.

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando el artista se dirigió al público cordobés para agradecer el cariño recibido. “Córdoba, siempre te llevo en mi corazón”, expresó durante el show, y antes de despedirse dejó además una promesa que encendió la expectativa de sus fans: aseguró que volverá “muy pronto” y que lo hará con música nueva.

La repercusión del recital también tuvo eco político e institucional. A través de su cuenta de X, el gobernador Martín Llaryora destacó que “Córdoba se consolida, con cada recital internacional, como sede de grandes eventos” y remarcó que la presentación de Ricky Martin convocó a miles de cordobeses y a visitantes llegados desde distintos puntos del país. En ese mismo mensaje, sostuvo que este tipo de propuestas generan impacto en la actividad hotelera, gastronómica y comercial, además de fortalecer servicios vinculados al turismo, el transporte y el entretenimiento.

El mandatario provincial agregó además que estos espectáculos “no solo posicionan a Córdoba en el mapa nacional e internacional”, sino que también dinamizan la economía y generan nuevas oportunidades de empleo local. De ese modo, el show en el Mario Alberto Kempes volvió a mostrar el peso que tienen los grandes recitales en la agenda cultural y económica de la provincia.

Tras su paso por Córdoba, la gira argentina de Ricky Martin continuará en Rosario y luego seguirá en Buenos Aires, mientras en la provincia quedó el impacto de una noche que volvió a ubicar al Kempes como escenario de uno de los grandes eventos internacionales del año.