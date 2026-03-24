Conmovedora inauguración del ciclo “Teatro por la Identidad Punilla”

Con una primera jornada en la Casa para la Memoria de la COOPI, el nuevo ciclo impulsado por artistas de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla abrió un espacio de reflexión, memoria y búsqueda colectiva en torno al derecho a la identidad.

“¿Y vos, sabés quién sos?”

Con esa pregunta que inquieta y moviliza, quedó inaugurado este domingo el ciclo Teatro por la Identidad Punilla, una iniciativa impulsada por actores y actrices de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla que busca reflexionar sobre el pasado reciente y reforzar la búsqueda de las personas que aún desconocen su verdadera identidad.

La primera actividad se concretó en la Casa para la Memoria de la COOPI, un espacio recuperado por la Cooperativa Integral y que fue propiedad de la militante montonera Silvia Graciela Suárez Forne de Martínez, quien permanece desaparecida desde el 8 de enero de 1976.

La galería de entrada a la vivienda se convirtió en escenario para que el grupo La Chela en Escena interpretara la obra “Absceso familiar”, una creación colectiva del grupo IMPROVISA2 realizada en el año 2007. Esta vez fueron Luisina Saltos, Gianfranco Pavesi y Martín Olcina los encargados de dar vida a los personajes; la asistencia en producción y dirección estuvo a cargo de Antares Mello.

Teatro por la Identidad es la respuesta del arte frente al crimen más profundo: el robo de quién se es. Nació de la necesidad de articular mecanismos de defensa contra la brutalidad y el horror que significan el delito de apropiación de bebés y niños, y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de la última dictadura cívico-militar.

“El teatro es duda, acción, emoción y convivencia. Actuar para no olvidar. Actuar para encontrar la verdad”, expresó desde el micrófono Natalia Dimitroff, una de las impulsoras del ciclo.

Durante la apertura, se destacó el rol del arte como herramienta de resistencia frente a uno de los crímenes más profundos de la última dictadura cívico-militar: la apropiación de niños y la sustitución sistemática de sus identidades. En ese sentido, se recordó que, hasta el momento, se han recuperado 140 nietos, aunque aún quedan más de 300 personas que podrían desconocer su origen.

El evento incluyó la participación del exgerente y referente histórico de la COOPI, Alejandro “Tati” Eguiguren, quien contó cómo fue la larga pelea judicial que encaró la cooperativa para recuperar la vivienda y denunció la complicidad civil de quienes se apropiaron ilegalmente del inmueble.

En el lugar también se mostró el contenido de una de las “Valijas Viajeras por la Identidad”, el proyecto educativo y cultural de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba que contiene una selección de libros, cuentos, relatos, poesías y material didáctico. También se exhibieron una serie de poemas de escritores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

El cierre musical estuvo a cargo de los artistas locales Julieta Fernández, Camila Fernández y Jonatan Cretari, con la participación de la cantante Paola Moreno Prieto.

Desde la organización subrayaron el carácter autogestivo del movimiento, sostenido por artistas que aportan su trabajo de manera colectiva y sin fines de lucro. Asimismo, convocaron a la comunidad a sumarse con propuestas culturales que contribuyan a mantener viva la memoria.

La iniciativa busca extenderse a distintos espacios de la ciudad y el Valle de Punilla a lo largo del año, con la premisa de que la memoria no pertenece solo al pasado, sino que se construye en el presente a través de prácticas cotidianas.

“A partir de hoy, el último domingo de cada mes, vamos a encontrarnos para hacer exactamente eso: crear juntos. Teatro, música, artes visuales, perfo, lo que sea. Cualquier lenguaje que sirva para decir que la identidad no es un dato del pasado, sino una práctica del presente. Que recordar no es mirar atrás: es una forma de estar vivos hoy”, remarcaron al finalizar el encuentro.

Fuente: VillaNos Radio